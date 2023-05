PP y PSOE se ven con mayoría suficiente para gobernar y DO no da la Alcaldía por perdida

Los candidatos a la alcaldía de Ourense afrontan los últimos cinco días de campaña con una misión clara: ni un minuto de descanso en la inagotable tarea de llegar a todos y cada uno de los electores. La encuesta sobre intención de voto realizada por DYM para Prensa Ibérica y publicada ayer muestra un escenario en el que aun queda mucho por pelear.

El PP ganaría las elecciones con 9-10 concejales, seguido de cerca por el PSOE, que lograría 8-9. Democracia Ourensana, liderada por actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, se mantendría como tercera fuerza con seis ediles (uno menos) y el BNG subiría a tres. La mayoría absoluta se obtiene con 14 actas, por lo que esta opción está muy lejos de las previsiones que recoge este estudio demoscópico. Quién tomará el bastón de mando tras el 28-M es la gran incógnita.

El candidato del PP, Manuel Cabezas, cree que la situación que vive la política municipal actualmente es “tan estrambótica y tan desagradable”, que serán las urnas las que definan claramente el resultado. La encuesta estima un aumento de entre dos y tres concejales para este partido, que recuperaría su liderazgo tras ser segunda fuerza política en 2019. “La esperanza que tengo es que haya un voto sensato e inteligente –y los ciudadanos de Ourense lo son–, y que eso que las encuestas dan sea una realidad y que nosotros podamos gobernar”, señala el candidato.

“Puedo entenderme perfectamente con el PSOE y el BNG” Manuel Cabezas - PP

El que fue alcalde de la ciudad entre 1995 y 2007 recuerda que “la primera transformación de Ourense” que impulsó se llevó a cabo con mayoría absoluta y esa es su aspiración y un reto que ve posible: “Yo trabajo en clave de mayoría absoluta, y trabajo para eso, vamos a intentar alcanzarla para gobernar y poder hacer la segunda transformación de la ciudad”.

Con o sin los 14 ediles necesarios, Cabezas señala que el cambio en Ourense “se va a producir sí o sí, eso lo tenemos claro todos. Yo peleo por la mayoría absoluta, pero si no se alcanza, claro que me puedo entender perfectamente con el PSOE y el BNG. La manera de hablar y dialogar no tiene nada que ver con lo que hemos visto en estos cuatro años”, destaca en referencia a su compromiso firme de no revalidar un pacto con DO.

También el candidato socialista, Paco Rodríguez, ve en los resultados de esta encuesta una tendencia positiva, aunque sus aspiraciones son superiores a los 8-9 ediles que plantea el estudio demoscópico. “Estamos contentos porque en la valoración salimos bien parados y vamos a intensificar el trabajo para convencer a la ciudadanía sobre la necesidad de una alternativa en Ourense que tiene que venir del PSOE”, apunta el candidato. “No puede ser Jácome, y el PP también estuvo ahí gobernando, por lo tanto, tiene que ser el PSOE”, incide.

Un cogobierno con precedentes

Aunque su confianza está en alcanzar “el mejor resultado posible”, Rodríguez se muestra dispuesto “a entrar en la vía de los pactos y los cuerdos, eso lo tenemos bastante claro”, afirma. Lo ideal, añade, “es tener la mayoría suficiente para gobernar. Pero si no es así, hay que pensar con honestidad, y transmitirlo con sinceridad, que el pacto puede venir única y exclusivamente con el BNG”.

Paco Rodríguez recuerda que esa experiencia ya tiene precedentes en el Concello de Ourense durante su etapa como alcalde (2007-2012) “y dio buen resultado”, por lo que pone sobre la mesa esta opción. “Hay que expresarse con claridad. La ciudadanía necesita tener este acuerdo claro, y por nuestra parte hay una propuesta concreta e inamovible y es que nunca vamos a pactar con Jácome”. En el caso de no lograr responsabilidad de gobierno, Paco Rodríguez avanza que ejercerá “una oposición positiva, siempre beneficiando los intereses de la ciudad, antes que ninguna otra cosa”.

“El pacto puede venir únicay exclusivamente con el BNG” Paco Rodríguez - PSOE

Las posiciones de PP y PSOE son firmes. Ambos se ven con mayoría suficiente para ser alternativa y su rechazo a un pacto con Jácome es total. Este, por su parte, confía en lograr la mayoría absoluta. En una breve valoración de la encuesta realizada por DYM en la que DO baja de siete a seis ediles, el actual alcalde recuerda que el sondeo realizado en 2015 “nos daba tres ediles y logramos ocho en urnas”. Lo cual le invita a confiar en que tiene opciones de lograr el mejor resultado el 28-M.

El BNG alcanzaría tres ediles, según este sondeo, uno más que en 2019. El candidato Luís Seara se muestra esperanzado y recuerda que “siempre superamos los resultados de las encuestas”.

“En 2015 la encuesta nos daba 3 ediles y conseguimos 8 en urnas” Gonzalo Pérez Jácome - DO

Afirma que la percepción de su equipo, la sensación que les llega y su aspiración “es liderar el próximo gobierno municipal. Tenemos mucha confianza y ambición en estas elecciones”, sostiene, convencido de que “seremos los protagonistas del cambio político”.

Respecto al escenario abierto a pactos y la posibilidad planteada por el PSOE de un cogobierno, Seara incide que el pacto del BNG “es con los vecinos” y reprueba que estas alternativas se hablen antes de las elecciones. “En todo caso, en lo que dependa del BNG, ni el PP ni la marca blanca gobernarán en el próximo mandato”.

“Seremos los protagonistas del cambio político” Luís Seara - BNG

Ciudadanos, la coalición de izquierdas Agora Ourense, CCD (díscolos de Democracia Ourensana), Vox, Contigo Somos Democracia, VOU y Contigo, no obtendrían representación según esta encuesta.

En todo caso, el candidato de C’s, José Manuel Gómez, ve las estimaciones con optimismo, ya que figura como el tercero mejor valorado, por delante de Cabezas y Jácome: “Creemos que vamos a tener representación y que vamos a ser decisivos”, señala.

Toño Naval, líder de Agora Ourense, pone el foco en el 9,5% de votos estimados que la encuesta agrupa en ‘otros’. “Estamos seguros que nuestros ediles están en ese porcentaje y en los indecisos. Un 30% casi siempre decide su voto en la última semana, por lo que creemos que hay mucho partido todavía”, señala. Sostiene que Agora Ouense “es el voto estratégico”, y apunta que de ellos dependerá el cambio en Ourense: “O entramos nosotros o seguimos con el intercambio de cromos Concello y Diputación”, zanja.

María Dibuja, de CCD, confía en el “sentido común” y en que el 28-M los resultados sean diferentes a los que refleja la encuesta ya que, recuerda, “tanto PP como PSOE han permitido que ese señor gobierno cuatro años”, concluye, en referencia a Jácome.