Una paciente denuncia la “mala praxis” de un médico del centro de salud de A Ponte

Una paciente del centro de salud de A Ponte denunció ante la Consellería de Sanidade y ante el Servicio Gallego de Salud la “mala praxis” de un médico al no atenderla en un cita programada por un dolor de garganta.

Los hechos se remontan a principios de mayo cuando la mujer, después de una semana con dolor de garganta moderado, pidió cita para acudir al centro de salud con el objetivo que le auscultaran por los dolores que estaba padeciendo. Al no encontrarse su médica de cabecera, el aplicativo de citas le sugirió otro facultativo y confirmó la cita.

Acudió como siempre al citado centro de salud para encontrar una solución a su malestar y el médico al entrar por la puerta, después de explicarle los síntomas que tenía, le dijo que si se hizo el test de antígenos de COVID en el día de la visita. La paciente señaló que no, que se lo había hecho cuando empezó con los síntomas, pero que la prueba diagnóstica había dado negativa.

Ante esta situación, el facultativo le espetó que no la podía atender porque no se había hecho un test de antígenos en el día y que debía ir a solicitar a la farmacia una prueba diagnóstica y obtener un certificado con fecha del día de la visita para ratificar que no era COVID.

“No daba crédito de lo que me estaba diciendo y entonces fue cuando le pregunté en reiteradas ocasiones si no me iba a atender. La respuesta que me dio, fue siempre non”, comenta la paciente, después de interponer la correspondientes queja por la negación del facultativo a atenderla.

El protocolo de atención establece que es el propio facultativo quien tiene que solicitar la ejecución de una prueba diagnóstica en el propio centro de salud para determinar si existe infección vírica de coronavirus y proceder a atender a la paciente en caso de que no lo tenga y en caso de que lo tenga recomendarle el uso de mascarilla para no extender el virus.

La paciente señala que “yo puse la reclamación y me defiende, pero al centro de salud vienen muchas personas mayores que no saben cómo actuar y se marchan a la farmacia o desisten de la cita médica. Es por ello, que decidí poner la reclamación y que se tomen las medidas necesarias contra dicho médico”.