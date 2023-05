El Concello no sancionó a la comisión de fiestas del Couto 2022, tras cometer 14 infracciones

La comisión de fiestas de O Couto 2022 infringió hasta 14 normas derivadas de su propio plan de seguridad, de normas legislativas y de normas reglamentarias, como se extrae de un informe policial en forma de denuncia por los hechos ocurridos el 17 de mayo del año pasado, cuando se congregaron 10.000 personas y los agentes paralizaron el evento durante una hora para “reconducir la situación”.

Fuentes municipales, señalan que no hay constancia de ningún expediente sancionador ni iniciado ni resuelto contra el presidente de la comisión del pasado año (que forma parte de la misma de este año) ya que hay un informe técnico de un servicio municipal que invalida el informe policial por, supuestamente, carencia de competencias.

Consultado, el presidente de dicha comisión también ratifica que el Concello no le comunicó ninguna sanción ni multa al respecto. Dice a FARO que “pasó lo que pasó que no fue nada”. Y añadió que “nosotros pusimos un aforo estimado y al final vino mucha gente, nadie podía preverlo”. Preguntado sobre si se le incoó o tramitó algún expediente sancionador por ser el responsable de las infracciones que constató la Policía Local respondió que “no, porque no pasó nada”.

Cambio de ubicación

La celebración de las fiestas del barrio de O Couto de este año nada tienen que ver con las del año pasado. El factor fundamental, es que tras los episodios de tensión y ansiedad que se vivieron entre los asistentes aquel 17 de mayo de 2022, la comisión de fiestas y el Concello de Ourense decidieron cambiar el lugar del pase de las orquestas para evitar situaciones como las que se vivieron. Este es un cambio diferencial, ya que el año pasado una de la causas que provocaron dicha situación fue “la pendiente negativa” de la calle, hacia la orientación de la orquesta, lo que supuso un “grave riesgo público” con “peligrosidad para las avalanchas”.

En la presente edición, el ‘orquesteo’ se pasó a la calle Pardo de Cela (zona Os Remedios), con mucha más amplitud para posibles sobreaforos, que la calle Dalí, acotada por los extremos y con solamente dos salidas (una en la parte superior de la calle y otra en la inferior).

Un informe detallado de la Policía Local de Ourense sirve de base, de forma motivada y justificada, para la más que posible incoación y tramitación de un expediente sancionador que se recoge en la Ley 10/2017, de 27 de diciembre, por los hasta 14 incumplimientos que se derivaron y que están calificados entre “muy graves, graves y leves”.

El gobierno municipal era conocedor de dicho informe, ya que el despacho del mismo se realizó por la Policía Local y el área de Seguridad Ciudadana, hasta la Concejalía de Artes y Festejos, quedando el procedimiento archivado o sin ningún tipo de impulso administrativo.

En la normativa autonómica de espectáculos, se refleja que las infracciones leves prescribirán a los seis meses; las graves a los dos años; y las muy graves a los tres años. Pasado un año desde aquella situación, sin que varias de las infracciones hubieran prescrito, el Concello de Ourense siguió colaborando con la misma comisión de fiestas infractora en la celebración de las fiestas de este año y también con el responsable toda aquella situación por los incumplimientos que se identifican en el informe policial.

Faltas y sanciones

La ley autonómica recoge como falta muy grave la superación del aforo máximo cuando conlleve un riesgo grave para la seguridad de las personas. En este caso, así fue, pasando de los 5.000 asistentes estimados, a los 10.000 contabilizados. El informe policial estimó, mínimamente, que había cinco personas por metro cuadrado, cuando en realidad, según el Decreto 214,/2019, de 5 de septiembre, establece que el número máximo por personas/metro cuadrado en espectáculos al aire libre son de dos personas.

En cuanto a las faltas graves, además de la superación de aforo, se establece que no había servicios de vigilancia y seguridad propios que eran obligatorios ni personal habilitado para el control de acceso.

Por la comisión de infracciones graves, la ley establece multas de 300 a 30.000 euros, la suspensión o prohibición de la actividad por un periodo máximo de un año; o la inhabilitación para organización de eventos por un tiempo máximo de un año, entre otras cosas. En el caso de las faltas muy graves, las sanciones irían hasta los 600.000 euros y la supresión o prohibición de la actividad y la inhabilitación sería por un periodo de hasta tres años.

Las infracciones todavía no han prescrito, pero parece que el impulso administrativo ya cesó hace tiempo.

La Xunta podría actuar de oficio

La ley autonómica define que la competencia para incoar, instruir y resolver un expediente sancionador en un término municipal de un espectáculo público es el concello competente, a no ser que fueran espectáculos taurinos, que no es el caso. Tras la falta de actuación del Concello de Ourense, confirmada por el propio presidente de la comisión, la Xunta de Galicia podría actuar de oficio, en base al informe policial que publicó FARO en el día de ayer donde se certifican técnicamente hasta 14 infracciones muy grave, graves y leves.

La legislación señala que serán los órganos autonómicos competentes los que se harán cargo del inicio del procedimiento sancionador, en caso de no existir, y también de su posible resolución sancionadora.