Desde el PP se aclara que “no se cierra ninguna aula en el colegio del Campo da Feira” en O Carballiño, por lo que “no es necesario movilizar a nadie por esta causa”. De hecho, apuntan que ayer estuvieron en el colegio de A Uceira y “fuimos perfectamente informados por su director”.

Los ‘populares’ apuntan que el nivel de reservas en educación infantil es superior al del año pasado y, por lo tanto, el Colexio do Campo da Feira estará operativo al cien por cien tanto en lo que se refiere a su profesorado como a la utilización de las aulas, y “así lo confirmó la Xunta, por lo que no se cierra aula alguna en este colegio”. Sospechan que “lo único que se pretende movilizando a la gente por este asunto no es más que puro electoralismo, generando una alarma social inventada, pues incluso los convocantes saben de la realidad actual, y solo pretenden aparecer como los salvadores de un peligro que no existe”.