Unas jornadas internacionales reúnen a 150 profesionales de la ecografía clínica

Las Jornadas Internacionales de Ecografía Clínica reúnen a más de 150 profesionales durante este fin de semana en la ciudad de Ourense. El evento, que acoge el Auditorio municipal, está organizado por la Sociedad Internacional de Ecografía Clínica con la colaboración del gobierno municipal. El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y el presidente del Inorde, Rosendo Fernández, asistieron a la apertura de las jornadas, que se desarrollarán hasta el sábado, 20 de mayo. Son tres jornadas de formación continua para profesionales en materia de ecografía, con un programa científico actualizado, formado por relatorios, mesas redondas y prácticas. Durante el día de ayer se desarrollaron por la mañana en el auditorio mesas sobre Ecografía abdominal y Ecografía músculo-esquelética, y se defendieron nueve comunicaciones orales. Por la tarde tuvieron lugar talleres prácticos de ecografía abdominal y de ecografía músculo esquelética, y una sesión práctica de diagnóstico de patologías con pacientes.

El presidente de la Sociedad Internacional de Ecografía Clínica, Nabor Díaz, enfatizó la importancia de la formación en ecografía clínica para un diagnóstico o detección precoz, diciendo que “el ecógrafo para un facultativo, es como el móvil para la sociedad en general, es una herramienta útil que beneficia en el paciente por la inmediatez de su detección o no. Porque si en el ecógrafo vemos algo, ya disponemos para realizar más pruebas si son pertinentes o no, si no vemos nada”. Y añade que “abordamos el diagnóstico o aconsejamos sobre otras pruebas”.

En relación a la importancia de la ecografía en la sanidad pública, dice que “todavía queda mucho por hacer en esta materia, porque hay ecógrafos en centros de salud que no se utilizan. Bien porque no hay formación, bien porque el médico tiene que estar atento a otras cosas como por ejemplo llamar por teléfono o tareas burocráticas. También tiene que ver la implicación de las gerencias en este sentido, para abordar este tipo de forma diagnóstica y tener un compromiso firme”.

En las jornadas formativas se hicieron con 40 ecógrafos, de los que 10 forman parte de la Sociedad Internacional, y los otros han sido los proveedores de ecógrafos como Siemens, Phillips o FujiFilm, entre otros. Ayer durante la jornada de tarde, alumnos y facultativos tuvieron tiempo de compartir experiencias, impresiones y también historias sobre casos concretos. Nabor comenta que “normalmente un ecógrafo es compartido entre cinco seis personas, aquí tenemos dos. Eso implica un aprendizaje más concreto y de una forma más directa”.

Ecografía abdominal, músculo-esquelética, cardiovasvular, de urgencias, todo ello desde una perspectiva transversal para mejorar el diagnóstico del paciente. Para hoy se prevé una ponencia de Daniel Lichtenstein sobre la ecografía pulmonar y vascular, a partir de las 13.30 horas en el Auditorio Municipal.