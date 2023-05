Sentir la arqueología cuando no se puede ver: una apuesta para fomentar la inclusión

El Día Internacional de los Museos se celebra desde el año 1977 con actividades y accesos gratuitos a diferentes espacios. Este año, en Ourense, apostaron por preparar una iniciativa que nunca se había hecho hasta el momento: convertir a los invidentes de la provincia en los protagonistas del día. Una idea, impulsada por el Museo Arqueolóxico Provincial en colaboración con la Fundación ONCE y la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, en la que personas con discapacidad visual pudieron descubrir las piezas de cerámica, vidrio y metal que albergan las instalaciones. “Tocaron materiales arqueológicos por primera vez. El personal del museo se encargó de explicarles lo que iban palpando. Fue una experiencia única para ellos”, explica Xulio Rodríguez, director del museo, que no dudó en desvelar que después de esta primera prueba seguirá colaborando con la ONCE para llevar a cabo otras actividades similares.

Un aprendizaje mutuo También fue una jornada distinta y novedosa para el personal, pues es la primera vez que su público es únicamente ciego. “Para nosotros fue un momento de aprendizaje porque nunca habíamos trabajado con personas con discapacidad visual”, desvela Marta Martínez, la encargada de mostrarles, a través del tacto, una colección de piezas romanas. Por supuesto, tanto ella como el resto de sus compañeras estaban muy involucradas con la iniciativa. “Siempre hay que tener en cuenta otro tipo de colectivos como este. Ellos llegan al museo y no pueden acceder de igual forma que el resto. Entonces, es muy importante adaptar algunas actividades para que puedan disfrutar también del arte”, destaca Marta. Por su parte, los participantes con déficit visual se sintieron muy agradecidos por participar en una experiencia que les hizo mucha ilusión. “Nos anima mucho que nos inviten y que quieran seguir trabajando con nosotros de cara a próximas actividades, pues, por desgracia, no cuentan mucho con nosotros en la mayoría de sitios”, confiesa Diego. Además, a él le apasiona el tema de la arqueología porque vive cerca de un pueblo romano en el que se descubrieron numerosas piezas. Un turismo inclusivo En la actividad participaron también varias alumnas de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo que están desarrollando un proyecto enfocado a fomentar actividades turísticas inclusivas. “En esta ocasión vienen a observar cómo el museo adaptó la visita para personas ciegas. Después ellas tendrán que diseñar una experiencia en la que se incluyan las necesidades que visualizaron aquí y un grupo de voluntarios con discapacidad visual la probarán”, explica Elisa Alén, profesora de la facultad. Para ella y para el resto de docentes es fundamental potenciar una carrera universitaria en la que prime la inclusión y el respeto, para que el día de mañana los alumnos puedan aplicar estos valores a la hora de desarrollar sus trabajos. “Tienen que saber que hay mucha heterogeneidad dentro de los clientes del sector turístico y que en un futuro no muy lejano van a tratar con todos ellos. Es muy importante que aprendan desde el principio a tratar a todo el mundo de la mejor manera posible”, resalta Elisa. Por eso, siempre que tienen la oportunidad consiguen actividades para que los estudiantes se mentalicen de ello. “Tenemos un convenio con la ONCE para inculcar el turismo incluyente. De hecho, hace poco una persona técnica de la fundación vino a la facultad para impartir a los alumnos de segundo un taller en el que les explicó cómo guiar a personas con algún tipo de deficiencia visual, cómo tratarlos en las actividades y cómo ayudarlos”, indica la profesora. Cada una de las iniciativas cuenta con una gran acogida por parte del alumnado. Una agenda variada para todos los públicos Cada año, el Día Internacional de los Museos tiene un lema y las actividades deben girar en torno a él. En esta ocasión fue “Museos, Sostenibilidad y Bienestar Social”. Por eso, en Ourense se llevaron a cabo excursiones de escolares al Parque de San Lázaro y al Jardín del Posío. “En el primer sitio había un lazareto y una capilla, además es un espacio abierto a visitantes; mientras que el segundo lugar tiene mucha relación con la educación porque se puede emplear como jardín botánico”, explica Xulio Rodríguez, director del Museo Arqueolóxico Provincial. Durante el día de hoy algún colegio también hará la excursión. Otras de las actividades impulsadas fueron: un taller con materiales de la edad del bronce en Galicia, destinada, entre otras entidades, a los miembros del programa Espazo+60 de Afundación; y una visita guiada a los almacenes del Museo Arqueolóxico, “un espacio que el visitante normalmente no ve y en el que puede descubrir como se trabajan las piezas desde que entran a las instalaciones”, tal y como indica Xulio. En la jornada de hoy todavía está disponible la primera actividad con una sesión a las 11.30 horas y otra a las 18.00.