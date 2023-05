Sobre personalidad y liderazgo

Al nacer somos lo que somos y, para serlo, en nada hemos intervenido; después recibimos educación e instrucción y, finalmente, antes y después de nacer, estamos sometidos a todas las interacciones del ambiente. De todo eso algo queda y eso que queda es lo que actualmente somos tú, el otro y yo mismo. Se trata, en definitiva, de nuestra personalidad que, según el Diccionario de la lengua española (RAE, 23. a ed., 2014) es la “Diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra”. Cada una de nosotros tiene o debería tener su propia personalidad, a la que en modo alguno debe renunciar, aunque le cueste mantenerla y el hacerlo le cause agotamiento; es mucho más fatigoso y demoledor que otras personas nos la impongan. El que tiene personalidad propia no necesita alinearse con ningún grupo ni forma de pensar para ser realmente quien es; ahora bien, hemos de admitir que esa actitud puede conllevar que seamos una persona mal vista entre determinados colectivos.

Mantener nuestra personalidad requiere de equilibrio y firmeza. Esto puede causar a veces quiebra y ansiedad ─unas veces justificada y otras menos─ que incluso puede llegar a exteriorizarse a pesar de los esfuerzos que hagamos para no trasmitirla. Son momentos en los que necesitamos, además de las palabras, los hechos; esos que a veces tardan en llegar. Y es que, si nos estamos ahogando, aunque no sepamos nadar, por un lado, movemos los brazos, aunque sea en un intento desesperado; por otro lado, nos vendría bien que nos echaran un salvavidas. En ningún monumento deberíamos olvidarnos de ser nosotros mismos, aunque seamos diferentes e incluso aunque alguien nos critique por nuestra forma o nuestra manera de ser. No debemos preocuparnos por tal cosa y sí recordar aquello que contestó el músico y compositor estadounidense Kurt Cobain (1967-1994): “Vosotros os reís de mí porque soy diferente, pero yo me río de vosotros porque sois todos iguales”. No tenemos que gustarle a todo el mundo ni tiene que gustarnos todo el mundo. Una cosa es adaptarse y otra es dejar de ser como somos. En esos casos límite, ni enemigos ni amigos ni tan siquiera amigable de todos; nos mostraremos indiferentes y a otra. No faltaría más, cada cual como es, a lo suyo y por su camino. Lo que no podemos es caer en la tentación de querer imitar a otros y olvidar lo enunciado por el ensayista y poeta inglés Samuel Johnson (1709-1784): “Casi todos los absurdos en materia de conducta surgen de que imitamos a aquellos a quienes no podemos parecemos”. En la actualidad hemos de admitir que los tiempos que corren no son buenos para las personas con personalidad definida. Hay demasiados hablando de igualdad, tanto que lo que da la sensación es de que quieren acabar con la diversidad, reprimir la individualidad y uniformar por abajo. Todo eso no es un derecho, ni mucho menos, aunque así lo llamen. En contraposición, aunque estemos por encima de muchos, tampoco es para estirarnos llenos de vanidad; al fin y al cabo, simplemente nacimos con un número mejor en la lista de las capacidades.

En cualquier caso, hemos de admitir tristemente que, de forma excepcional, a algunos deberíamos recomendarles que dejaran de ser ellos mismos. Correspondería a personas que no respetan las normas de convivencia o están en el terreno patológico. Un hecho demasiado frecuente cuando no podemos mantener nuestra personalidad es recurrir a la bebida. El error es manifiesto, cuando nos emborrachamos nos hundimos, podemos romper a los demás y nos metemos en un circuito cerrado y autodestructivo. Lo advirtió con acierto el escritor y aviador francés Antoine De Saint-Exupéry (1900-1944), en su obra El Principito (1943): “Bebo para olvidar que soy borracho, y lo peor, nunca es suficiente”.

Si nuestra personalidad es fuerte y definida, y tenemos también capacidad suficiente y demostrada, sabiduría, competencia, entrega y generosidad, podemos y debemos ocupar puestos de mando y dirección. Renunciar a mandar, teniendo capacidad y oportunidad de hacerlo, no es signo de humildad, lo es de falta de compromiso, poca confianza en nosotros mismos o comodidad extrema. Tenemos que ser más responsables de lo que somos con nosotros mismos, ser conscientes de nuestras limitaciones, pero también de nuestras cualidades y posibilidades para explotarlas al máximo. No podemos pasar la vida sustituyendo todo lo que realmente podemos hacer por alternativas más cómodas o agradables. Creo que ahora a eso le llaman procrastinación, en definitiva, vagancia y mala gestión de nuestras posibilidades y de nuestro tiempo.

Eso sí, antes de aceptar el mando, planteémonos más de una vez si estamos capacitados y recordemos que necesitaremos más pensamientos, recursos y proyectos. Si no contamos con las necesarias cualidades para liderar un grupo, dejemos que nos guíen y hagamos lo que nos indican: lo primero es trabajar y cumplir y, en muchos casos, esto es más que suficiente. Cuando alcanzamos cierto nivel tenemos que ser extremadamente rigurosos porque, queramos o no, vamos servir de ejemplo para otros.

Una vez alcanzado el mando, la meta ideal es lograr una colaboración profunda y real. El físico y filósofo austriaco Erwin Schrödinger (1887-1961), ganador del Nobel en 1933, lo expresó así: “La colaboración intelectual entre dos individuos puede producir una fusión entre ambas esferas de conciencia de un grado tan increíble que lleguen incluso a fundirse dando una unidad empírica”. Además, si queremos consolidar nuestra posición como jefes, cambiemos nuestra obsesión por reforzar el puesto por esfuerzos para solucionar los problemas de los que están a nuestro cargo. Asimismo, si lideramos alguna empresa tenemos que hacer lo imposible por hacerles creer a los que nos siguen que colaborar es provechoso para ellos, siempre que en realidad sea así. Para unos tener trabajo es suerte y satisfacción; no obstante, para otros es carga y sacrificio. A estos hay que tratar de apartarlos de él para que no frustren a los primeros. Así lo dijo el empresario estadounidense Ray Kroc (1902-1984): “La suerte es un beneficio del sudor. Cuanto más sudor, más suerte obtienes”. En las funciones de jefatura y dirección no debemos permitir que nos avasallen; sin embargo, intentemos siempre comprender a los demás: sus convicciones, su fe, sus trabajos, sus desgracias y hasta sus desvaríos. Además, como responsable de otras personas, nuestra obligación es ser pacientes en la impaciencia, porque muchas cosas se resuelven espontáneamente y otras, por mucho que nos impacientemos, no tiene solución. Mas no confundamos paciencia y prudente espera con indecisión, inoperancia y negligencia. Como gerentes o directores hemos de pensar bien las cosas, aplazar decisiones finales si es necesario y aún no estamos seguros, pero, una vez que lleguemos a una decisión, mantenernos firmes en ella para bien o para mal. Si no es así, nunca seremos nada ni haremos nada. El mundo no es para los pusilánimes. La clave de nuestra responsabilidad es solucionar los problemas; si lo conseguimos, el reconocimiento estará asegurado.

El escritor estadounidense John C. Maxwell (n.1947) sentenció: “El jefe maneja a sus trabajadores. El líder los capacita. El jefe depende de la autoridad. El líder, de la buena voluntad. El jefe inspira temor. El líder inspira entusiasmo. El jefe dice: Yo. El líder dice: Nosotros”.

Lo que sí tenemos que admitir es que, si carecemos de la capacidad de contagiar nuestra ilusión por saber más y hacer más y mejor, no podemos estar al frente de un grupo. Si no somos capaces de emitir luz propia, ya se sabe aquello de al menos hagamos como el espejo y reflejémosla. Reconocer al que está por encima de nosotros es clarividencia, nobleza y nos engrandece.

En todo caso, debemos tener presente que el que tiene algún tipo de poder o mando, tiene asegurada la impopularidad entre muchos, algo que no debería menoscabarle para seguir. Lo que no podemos hacer nunca, si las cosas van mal, es echarle de primeras la culpa a los demás; antes debemos interrogarnos sobre si hacemos lo suficiente para que las cosas vayan bien.

Resulta inexplicable, pero es así y se repite en cada generación: hay exceso de mediocridad ocupando los puestos más altos. Los menos preparados dominan la cúpula de los puestos públicos. ¿Por qué? Contestarlo nos llevará a un nuevo artículo.

En una empresa o en cualquier otra organización, cada uno es responsable de su función y ha de tratar de desarrollarla de la mejor manera posible; no obstante, no debemos olvidar que se trata de personas distintas, cada cual, con sus limitaciones, sus problemas, sus culpas y sus angustias y, desde el que ostenta el mando hasta el último de los colaboradores, han de ayudarles a sobrellevarlas. Solo hay dos clases de hombres: los que piensan y trabajan y los que no piensan y no trabajan, pero incordiar sí que incordian y son prescindibles. Cuando el que lidera tenga que prescindir de alguno de sus colaboradores no debe decirle que no vale sino todo lo contrario: “con lo que vales deberías cambiar de horizonte, aunque me cueste decirlo, realmente esto se queda pequeño para ti”. Igual cuela y evitas herirlo.

Y termino con una recomendación, que no es propia, pero que constituye un reto dirigido a los que dirigís o controláis el trabajo de otras personas. La apuntó Rudyard Kipling: “Si encomiendas a un hombre más de lo que puede hacer, lo hará. Si solamente le encomiendas lo que puede hacer, no hará nada”.