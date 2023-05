“Este alcalde gastó sin criterio y su herencia será un Concello en bancarrota”

Manuel Cabezas Enríquez, el único alcalde de las tres mayorías absolutas en democracia (las conquistadas para el PP entre 1995 y 2007), vuelve a una de las contiendas electorales más difíciles, la de la posible dispersión de votos entre varios partidos. Como candidato popular a la Alcaldía de Ourense, su primer paso fue disolver el bipartito PP-DO, para romper así cualquier vinculación con el actual regidor, Gonzalo Pérez Jácome. Apela a su veteranía como aval para arañar votos. Su prioridad es el Concello, pero de sus resultados dependerá además la mayoría de Baltar al frente de la Diputación.

–¿Cómo ha sido el regreso a una campaña electoral tras 15 años desvinculado de la política?

–La verdad es que siempre estuve vinculado a la realidad de Ourense como empresario y como vecino. Tomé la decisión de regresar en julio y en agosto ya estaba trabajando ante la realidad que me encontré en el Concello, con unos concejales del PP a los que no dejaban trabajar. Lo primero que hice fue romper el bipartito. En estos meses y semanas hablé con cientos de colectivos y vecinos y lo que veo es una total desatención al ciudadano, y en un contexto de desaforados ataques del alcalde.

–Hay legiones de obreros trabajando hasta en festivos para culminar obras del Concello en vísperas de las elecciones. ¿Eso va a ser un hándicap para el resto de candidatos?

–Para nada, porque solo ha despilfarrado sin criterio. Proyectos como la rampas de Concordia, con sus 6 millones de euros gastados en ellas y otro millón incendiario en Parque de San Lázaro –dos lugares donde ‘alguien’ tiene sus propiedades– no eran lo prioritario en una ciudad en la que hay 1.800 viviendas sin ascensor y mucha gente mayor aislada en ellas, pues no puede salir de sus casas. Con los recursos malgastados en Concordia, se podrían haber construido ascensores en 300 viviendas. Eso sí sería mejorar la calidad de vida de la gente.

–¿Cuál es la carencia más grave que aprecia en la gestión actual?

–Ese despilfarro sin planificación ni proyecto de ciudad. Invito a la gente a cerrar los ojos y que me diga, qué obra transformadora de la ciudad ha hecho esa persona que no nombro. Todo lo que hay, paseos fluviales, puentes, pasarelas, termalismo, peatonalización del puente romano se ha hecho en nuestros mandatos. También el inicio de la rehabilitación del casco histórico, con 800 viviendas rehabilitadas, y ahora está abandonado. El desbarajuste es absoluto. Ha sido gastar sin criterio, ni proyecto de futuro.

–¿El auténtico benefactor de Jácome ha sido, sin pretenderlo, su antecesor, al dejarle 120 millones de remanente sin gastar?

–Nosotros gestionamos sin dinero, buscando en otras administraciones. Un alcalde que recibe ese remanente y no ha sido capaz de hacer proyectos transformadores, que ha consentido que se haga un primer tramo de la circunvalación norte sin exigir la licitación de todo el proyecto, que no ha luchado para mejorar la estación del AVE y que ha gestionado esos ingentes recursos heredados sin sentido, es normal que tenga un castigo electoral.

–¿Usted también está a favor de hacer una auditoría, si gobierna el Concello?

–Dos auditorías, una económica y otra administrativa, porque vamos a recibir un Concello en bancarrota, que va a lastrar la gestión, y la auditoría administrativa es imprescindible, para ver cómo y en qué se ha gastado ese dinero. Tememos que hay expedientes incompletos. Nos va a quedar una etapa difícil y complicada.

–Desde que dejó el Concello en 2007 hubo dos fuertes crisis económicas, una además sanitaria. ¿Las prioridades de Ourense son las mismas entonces que ahora?

–Traemos muchas cosas nuevas. Hay que seguir potenciando las riberas, dotar más puentes y trabajar por el casco histórico y compatibilizarlo con nuevas ideas que planteamos, como la de Marcelo Macías para acceder al hospital desde la N-525 con un bulevar que ya tenemos hablado, y que nos permita acortar trayectos, liberar tráfico del centro y potenciar la reducción de emisiones. Planteamos comunidades energéticas estables, para reducir el precio de la factura de la luz hasta un 25% con paneles solares. Nuestro programa es muy diverso y completo.

–¿El termalismo también ha quedado en punto muerto?

– El termalismo es una prioridad y la actividad turística es, a su vez, generadora de empresas y puestos de trabajo. La idea es instalar en Ourense la Oficina del Termalismo. También tenemos prevista la primera gran instalación lúdica termal y terapéutica.

–El Plan de Urbanismo será otro pilar fundamental, pero ¿será fácil conciliar el PXOM que dejó el PSOE con el que luego modificó el PP?

–El PXOM es vital, y aunque pienso que el nuestro era mucho mejor, no se puede volver atrás, hay que avanzar sobre lo ya realizado y llegar a un punto en común, entre todos, para solucionar problemas, como las casas fuera de ordenación, de forma colectiva.

--¿Viajará a Madrid para pedir recursos a Pedro Sánchez?

–No tendría problema, pero confío en que el nuevo Gobierno de España lo presida Alberto Núñez Feijóo, y que tendré que negociar con él. Eso va ser bueno para todos.

–Sabe que de sus resultados en el Concello depende la mayoría de Baltar en la Diputación? ¿Ya le puso deberes?

–Me presento para ser alcalde de esta ciudad, pero es cierto que eso repercutirá en el número de diputados.

--¿Se deterioró su relación con el presidente del PPOU tras echar al traste el pacto firmado con Jácome?

–No. Yo no lo hubiera hecho, pero la culpa fue del PSOE por no dejar que gobernaran en cada lugar los más votados.

–¿Algo bueno que pueda tener Jácome..?

–Nunca hablé mal de ningún alcalde, pero solo cuento una triste anécdota reciente. Actos del Día Internacional Down en el Principal. Un tema sensible y y el alcalde interviene, para decir: “Primero fui empresario de música y me gustó, luego conocí algo mejor que era la política, después algo aún mejor que era el poder y lo último y aún mejor fue conocer la erótica del poder”. Esto en un acto público. Se me cayó la cara de vergüenza, como a todos los demás.

–¿Por qué votar a Manuel Cabezas y no a los otros 9 aspirantes? Convenza a sus posibles votantes.

Porque ya fui alcalde durante 12 años con mis aciertos y errores, porque ahora vengo aún con más experiencia y porque además voy a volcarme a fondo con la ciudad en la que nací y a la que quiero con un equipo formado y ya elegido para ello.