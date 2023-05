O Concello de Ourense programou onte dúas actuacións no marco do Días dás Letras Galegas con dúas representacións da cultura galega. Ás 19.00 horas tivo lugar na Praza Maior, o primeiro dos eventos onde o coro xuvenil Cantiga de Ourense interpretou varias obras como homenaxe ao día da literatura e a música galega, que este ano está adicado a Francisco Fernández del Riego. Posteriormente, a artista e música Susana Seivane interpretou as súas mellores pezas, diante de decenas de personas, tamén na Praza Maior.