María Dibuja: “Jácome ofreció 30.000 euros a una edil para que dejara el acta de concejala”

Los díscolos de DO se ratifican: “Todo lo que decíamos era cierto, Jácome quería comprar actas de concejales para tener mayoría absoluta”. Estas declaraciones en una rueda de prensa ayer son la consecuencia de un nuevo episodio de difusión de grabaciones de Gonzalo Jácome, donde presuntamente pide dinero a un tercero para certificar la marcha de Miguel Caride, tanto de la Diputación como del Concello de Ourense. En dicho audio se extrae el nombre de “Arturo”, persona a la que le pide dinero, “unos 30.000 euros para echar a Caride”.

Sobre ello, los díscolos de Democracia Ourensana, y más concretamente José Manuel Palacios, coordinador provincial de Coalición de Centro Democrático (CCD), señala que “tengo más información, particularmente conocí a este hombre en Jolper (empresa de Jácome). Estaba con el tema de la subasta de la Cámara de Comercio, no tengo duda de que todo lo que dicen los audios se ajusta a la realidad, porque yo sí le conozco”.

Y añade que “me hace gracia todo esto, si en un momento dado te dejan o te devuelven 30.000 euros, en la próxima declaración de la renta tendrán que aparecer o te lo tendrán que exigir. Realmente yo hago las cosas de otra manera”.

Por su parte, la cabeza de lista de CCD y ex compañera de Jácome en el partido y en el gobierno municipal, María Dibuja, dice que “yo también sé quien es y sé perfectamente lo que trataba y lo sé muy de cerca”.

Palacios contextualiza que estos audios son cuando el gobierno municipal formado por DO y PP (11) era minoría y no eran suficientes para una mayoría absoluta en el Concello de Ourense. Palacios dice que “queda perfectamente ratificada nuestra posición y lo que hemos dicho. Creo que el tema de que hemos luchado para que no hubiera una mayoría absoluta con la que el gobierno municipal hiciera cosas que dañaran a Ourense está ahí y que dentro de ese juego de compras y de ventas, no hemos querido entrar”.

El coordinador de CCD dice que “estaban esperando que dimitiese por activa o por pasiva, Manolo (que estaba enfermo), por tanto pensaban que con dinero podrían comprar a uno más. Todo está demostrando que teníamos razón al irnos y sobre todo al no poder desbancar a Jácome lo importante era que no tuviera mayoría absoluta. Esa fue nuestra lucha, no han tenido mayoría absoluta para hacer y deshacer”.

Y añade que “no olvidemos, insisto, que tenían 7 del PP, 4 de DO, pero les seguían faltando. No hay ninguna duda, porque con los dos que contaban siempre, y los realmente tránsfugas en este mandato, han sido los dos concejales de Ciudadanos. Uno se fue con el PP a última hora (Pepe Araújo) y aguantó lo suficiente, debía ir en el trato de alguna manera, y el de Laureano Bermejo sin duda también. Les faltaba comprar la mayoría absoluta, nos querían comprar y no nos dejamos vender”.

Los díscolos de DO no quisieron entrar en el cobro de los 30.000 euros por parte de Miguel Caride, pero señalaron que “a nosotros nos han ofrecido dinero y hemos dicho que no”. En concreto, María Dibuja dijo que “me ofrecieron un puesto de trabajo para mí, un puesto para mi hijo y una compensación económica por otros medios pero me llegó la cantidad de 30.000 euros”. Y añadió que “a Maite (ex edil de DO), la paró Gonzalo en la calle, en la parte de San Francisco, después de bajarse de un coche, y le dijo que si quería 30.000 euros tal y como le dio a Caride (por dejar el acta de concejala en el Concello)”.

Episodio repetido

“Mañana cerramos con el abogado la dimisión de Caride”. Fueron las palabras del alcalde de Ourense y líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, en un directo de Facebook en noviembre de 2021. En aquella grabación, emitida, sin querer por el regidor ourensano, se escuchaba como planeaba “cerrar” la dimisión como diputado de Caride en la Diputación de Ourense y como edil en el Concello de Ourense. Un mes después, el ex edil de Democracia Ourensana y ex abogado del partido dejó su puesto como diputado provincial y edil municipal. Fue en diciembre de 2021.