Os profesores do colexio Salesianos organizaron unha actividade para conmemorar o Día das Letras Galegas, promover o uso do idioma no día a día e sentirse unha comunidade educativa unida a Galicia. A partir das 12:30 horas, todos os alumnos reuníronse no polideportivo para participar nun acto. Primeiro, Manoli Maseda, membro do equipo de Dinamización da Lingua Galega de Ourense, explicoulles a todos os asistentes por que se celebra o 17 de maio e faloulles de Francisco Ferrnández del Riego, o autor homenaxeado este ano. Despois, un grupo de estudantes de infantil portou a bandeira de Galicia e unha persoa de cada un dos cursos de secundaria levou na man unha flor e un folio. Nese papel ía escrito un lema que leron diante de todos os participante. Por último, puxéronse diante da bandeira, berraron alzando a flor: “Mil primaveras máis para o galego!” e escoitaron o Himno de Galicia.