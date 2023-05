El PP reniega ahora de Jácome y promete recuperar “el prestigio” de Ourense

El jefe de los populares volvió a la provincia ourensana ayer en el primer acto electoral del día, donde coincidió con el presidente provincial del partido y de la diputación, José Manuel Baltar, multado recientemente por circular en vehículo oficial a 215 kilómetros por hora y que será juzgado por un delito contra la seguridad vial el día 31.

El partido se juega mucho en estas municipales, las primeras elecciones con Rueda al frente del partido tras la salida el año pasado de Alberto Núñez Feijóo a la calle Génova para tomar el timón del partido a nivel estatal. Cuenta con la ventaja de partir de un resultado malo en 2019, sin gobernar ninguna de las siete ciudades.

En Ourense, Rueda confía en el retorno triunfante de Cabezas, que fue regidor de 1995 a 2007 para así “provocar menos escándalos” que con Jácome al frente de la Alcaldía, inmersa en una inestabilidad que solo le permitió aprobar dos presupuestos desde 2014, si bien de 2015 a 2019 el PP gobernó la ciudad. El resto fueron prorrogados.

Baltar también arropó a Cabezas y reiteró su rechazo a pactar con Jácome, aunque este, que acusó al PP de estar involucrado en la manipulación de audios en los que aborda cuestiones como una presunta financiación ilegal, dejó abierta la puerta al entendimiento. “Negamos tajantemente la posibilidad de pactar con quien ahora está de alcalde. Nunca pactaremos con él, queremos pactar con Ourense”, sostuvo el barón provincial, si bien en 2019 el propio Feijóo también rechazó de plano a Jácome, pero el escenario postelectoral derivó en un acuerdo.

Cabezas, sin embargo, también desechó ayer esa posibilidad.

Vallas con un “Que non nos amolen” dirigidas a la izquierda





Los populares han optado por añadir en su estrategia de campaña siete grandes vallas publicitarias en los que arremeten contra la izquierda con un mensaje que reza: “Que non nos amolen”. En un acto electoral en Ames, concello limítrofe a Santiago, Rueda resumió la intención de su partido en relación a PSdeG, BNG y Podemos. “Que no nos fastidien con sus estridencias, con sus problemas y con sus discusiones. Nosotros vamos a ir a lo nuestro, a lo que nos interesa”, expuso antes de oponer la “estabilidad, la gestión y el sentidiño” que, en su opinión, ofrece su formación a la “marcha atrás” de las políticas de la izquierda. Los siete carteles están divididos en dos mensajes. A la izquierda, palabras como incumplimientos, indultos, malversación, sedición, deuda, nacionalismo, división, insultos, impuestos, crisis, egocentrismo, incompetencia, discriminación, independentismo, arrogancia e IVA, que asocia el PP a PSdeG, BNG y Podemos. Al lado, en letras blancas sobre fondo azul, reza el citado “Que non nos amolen”.