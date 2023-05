O CEIP Virxe de Covadonga celebra o Día das Letras Galegas ó ritmo da muiñeira

Gaitas e pandeiretas resoaron onte no CEIP Virxe de Covadonga, ademáis de moito baile e obradoiros. O obxetivo era celebrar o Día das Letras Galegas e inculcar aos 133 alumnos que estudan no centro a importancia da cultura tradicional e da lingua galega. “Non queremos que se esquezan de falar o noso idioma, o mellor agasallo que lle podemos facer ó galego é falalo. Ademais, quixémoslle amosar os nosos instrumentos e a nosa música para que se empapen da cultura tradicional”, explica Isabel González, a directora do colexio.

Un día emotivo e diferente

A primeira hora da mañá todos os estudantes reuníronse no patio para asistir a un acto inaugural. Isabel recibiunos vestida co traxe tradicional, radiante de emoción a acompañada polo gaiteiro da Real Banda de Gaitas, Xavier Pérez. “Fixemos unha especie de serán, recordámoslle que o 17 de maio é un día grande en Galicia porque foi cando se publicou o libro Cantares Gallegos de Rosalía de Castro e presentámoslle a figura de Francisco Fernández del Riego, o escritor ao que se lle dedican esta ano as Letras Galegas”, indica. Por suposto, tampouco faltou durante a presentación o Himno do Antergo Reino de Galicia.

Obradoiros para todos

Despois deste pequeno acto os estudantes voltaron ás aulas, pero para a súa sorpresa non tiveron clases como un día normal, senon que disfrutaron de obradoiros relacionados coa celebración e coa cultura popular. “Para os nenos desde 4º de infantil a 3º de primaria preparamos tres actividades diferentes: ‘Coñecendo a Francisco Fernández del Riego’, para que soubesen máis detalles sobre a súa labor; ‘Karaoke’, onde cantaron canción actuais en antigas en galego; e ‘Made in Galicia’, onde confeccionaron chapas, marcapáxinas e unha medalla coa figura do escritor. Os alumnos de 4º, 5º e 6º de primaria no lugar de facer este último obradoiro fixeron outros dous para aprender a tocar a pandeireta e bailar muiñeiras”, detalla Isabel.

Un concerto para rematar

Para rematar o día tiveron unha merenda no patio e desfrutaron dun concerto de Sérgio Tannus e Marta Bravo.

Profesores e alumnos mostráronse moi participativos e orgullosos de que o seu centro educativo adicase un día do curso a celebrar o 17 de maio. “Fixemos unha festa todos xuntos para festexar a nosa lingua e pasar un día diferente. É importante que os nenos vexan que este día hay que celebralo e que lles gusten as actividades para motivalos a falar galego e ser partícipes de que a cultura tradicional siga viva”, destacou Begoña Rodríguez, a profesora de pedagoxía terapéutica que os acompañou durante o taller “Made in Galicia”. Por suposto, os propios estudantes amosáronse moi interesados e emocionados. “Estamos facendo moitas actividades e tamén imos bailar unha muiñeira. Eu xa sabía facer algúns pasos porque me ensinou o meu pai. Gústame moito celebrar este día”, desvelou Idaira, unha das alumnas de primaria. Mentres que os máis pequenos non dubidaron en contestar ao unísono: “O Día das Letras Galegas!” cando lles preguntaron que estaban a celebrar.

É a segunda vez que organizan esta inciativa, dende que Isabel é directora, e xa están pensando na do ano que ven pola gran acollida que recibe.