“The battle over the memory and the new account of the Spanish Civil War” es el título del último libro del profesor de Historia Contemporánea y decano de la Facultad de Historia del campus de Ourense Julio Prada. En él aborda, fruto de sus décadas de trabajo investigador y docente, las “memorias” que sobre la Guerra Civil y la represión se fueron sucediendo a lo largo de los años y hasta la actualidad. Sobre la idea de hacer esta publicación, su autor señala que “la verdad es que después de más de 20 libros de temática investigadora pura y dura me apetecía hacer algo diferente a lo que en mí es habitual: un libro de ensayo que tiene mucho de reflexión personal sobre todos esos aspectos abordados”. El historiador señala que “es evidente que esa reflexión es fruto de tres décadas de trabajo con todo tipo de fuentes y que lo que en él se defiende se sustenta, como no podía ser de otro modo, en un trabajo de investigación previo. Pero también está muy condicionado por mi propia experiencia como docente en el sentido de que, a lo largo de todo este tiempo, también fui testigo de como la percepción de nuestro pasado traumático iba mudando la medida que alcanzaban su mayoría de edad social las diferentes cohortes que pasaron por mis aulas. Ese “combate sobre la memoria” y “por la memoria” es algo muy presente nos nuestros días”.

Tres partes El libro consta de tres partes diferenciadas. En la primera se aborda la cuestión de las diferentes “memorias” que sobre la Guerra Civil y la represión que se fueron sucediendo a lo largo de los años, desde los tiempos de la Guerra Civil hasta la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática. La segunda parte, detalla el autor del libro, es una reflexión no sobre las “memorias” en sí, sino sobre los “relatos” pasados y actuales sobre la violencia política. En la última parte del libro, además de “explorar las complejas relaciones entre pasado y presente, se ponen de manifiesto los peligros derivados de la tentación de imponer una única narrativa pública y unidireccional sobre el pasado”.