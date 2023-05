Paco Rodríguez: “¿Lo primero que haré si gobierno el Concello? Pedir una auditoría, sin duda”

Francisco Rodríguez (Palmés, Ourense, 1954) vuelve a la política once años después de su accidentada salida del Concello por la Operación Pokémon. Un regreso inesperado, decidido por la dirección gallega, como alternativa ante un contexto de crispación municipal sin precedentes, pero que, por primera vez y tras 16 años sin mayoría de gobierno en la ciudad, ha marcado un punto de inflexión entre dos candidatos de PP y PSOE: el compromiso de ambos de que, si no hay mayorías, pactarán acuerdos puntuales para desbloquear temas de interés para la ciudad.

–Concurre usted a las elecciones con más ruido de fondo: el de los coches oficiales de Baltar y Jácome multados por exceso de velocidad; el de los audios de la supuesta corrupción del alcalde... En medio de este alboroto, ¿será posible hacer llegar el mensaje real de cada partido a los ciudadanos?

–Cierto que todo lo ocurrido destroza lo importante, que es el mensaje, que la gente sepa que hay que mejorar servicios, dotar vivienda pública, un transporte público con líneas que llegue a todos los puntos del municipio. Pero detrás de ese ruido de los coches oficiales hay algo grave, que es el uso indebido del patrimonio publico. ¿Qué necesidad había de utilizar coches oficiales para viajes privados?

El populismo me preocupa. Algunos votan a Jácome no por lo que hizo, sino porque están en un contexto antisistema.

–Sin embargo el populismo ha demostrado que arrastra votos en Ourense. ¿Le preocupa?

–Me preocupa muchísimo. No es algo aislado. Ahí están Trump, Bolsonaro, Ayuso, populistas que dicen solo lo que la gente quiere escuchar. Los partidos sistémicos como PP y PSOE debemos de hacer autocrítica. Pensar qué hemos hecho para que se que haya llegado a descrédito de la política. De hecho muchos votan a Jácome no por lo que hizo, sino porque están en un contexto antisistema. No pueden repetirse situaciones en las que está al frente de un Concello un gobierno con 3 concejales (de 27 que tiene la corporación local de Ourense).

–Hay una elipsis de 11 años desde que usted tuvo que abandonar la política de forma abrupta por la Pokémon hasta ahora. ¿Cómo ha encontrado la ciudad?

–En punto muerto, con grandes proyectos que defendían políticos y empresarios que quedaron parados, como esa gran intermodal del AVE que nos costó tantos viajes negociar; la plaza de abastos; un proyecto dinámica comercial y de outlets para el casco histórico. Ahora hay una ciudad sin norte, a la que le robaron el orgullo y son muchos los culpables, pues, desde 2015 hubo incapacidad de gestión. Tal vez no se arriesgó lo suficiente.

–No obstante hay ciudadanos que, pese a estar en las antípodas intelectual y política del alcalde, dicen que lo van a votar, porque le dejó mona su calle. ¿Hay cierto minifundismo en el voto de las municipales?

–Bueno ese cortoplacismo de “te pongo un banco o una luz y me votas”, ya lo hizo muchos años un político de la provincia, cuando lo cierto es que las obras las paga el ciudadano y son un derecho, no un favor que se le hace. Respeto las ideas de cada uno pero en el Concello de Ourense lo intolerable es la indignidad institucional, con una persona que no respeta a nadie, que destrozó la cultura, que gobierna de forma tirana el Concello como si fuera su cortijo.

–Si Paco Rodríguez es alcalde tras el 28M, ¿qué es lo primero que haría al llegar al Concello?

– Una auditoría; sin duda, para ver el estado económico del Concello y luego recuperar el diálogo institucional entre todos los partidos y el respeto perdidos.

“Definiría a Cabezas como el diálogo; Seara, el trabajo; y Jácome, la antipolítica”

–¿Existe ese pacto tácito de investidura entre Cabezas y Paco Rodríguez para que gobierne el candidato más votado si no hay, como se prevé, mayorías absolutas?

–Las mayorías absolutas están caras, salvo el caso de Vigo con Abel Caballero y poco más. Pero dejo claro que mi pacto de gobierno, si fuera necesario sería solo con el BNG. Lo que hay es un compromiso con Cabezas de pactar acuerdos puntuales urgentes para la ciudad, PXOM otros, y otros pero no un pacto de gobierno con el PP. El único acuerdo con Cabezas es que alguien como Jácome no puede ser alcalde de esta ciudad. Yo no pactaré con él.

–Baltar ya dijo que tampoco pactará con Jácome....

–Sí. Tarde piaches.

Lo que tal vez deberían preguntar a todos los candidatos, es si van a seguir en el Concello, aunque queden en la oposición

–Pero ese acuerdo con Cabezas, ¿pasará por la abstención para que gobierne el más votado si no hay mayorías?

–Yo tengo claro que me votaré a mi mismo. Creo que con esto ya es suficiente. Lo que tal vez deberían preguntar a todos los candidatos, es si van a seguir en el Concello, aunque queden en la oposición. En mi caso lo haría por respeto a la personas que me voten, y porque creo que también se puede trabajar desde la ciudad desde las filas de oposición.

–¿Y los temas prioritarios que piensa abordar si consigue recuperar el bastón de mando 11 años después?

–Son muchos. Desde la recuperación de un plan estratégico de termalismo, que se elaboró en el Concello con apoyo de todos, y habría que actualidad. Plan de movilidad, derecho de los jóvenes a vivienda y mucho más que va en nuestro programa. El objetivo es que todo se haga con consenso político y consultando a la ciudadanía.

La edad no importa cuando se tiene ilusión y uno cree y le importa el futuro de Ourense.

–Defíname con una palabra a sus tres oponentes principales: Manuel Cabezas, Gonzalo Pérez Jácome y Luis Seara, de PP, DO y BNG, respectivamente.

–Pues a Manuel Cabezas lo definiría como la capacidad de diálogo. Luis Seara es el trabajo y Jácome la antipolítica.

–¿Por qué esta ‘tendencia Joe Biden’ de volver a la política cuando podría llevar una apacible vida de jubilado?

–¡Vaya comparación! (se ríe). La edad no importa cuando se tiene ilusión y uno cree y le importa el futuro de Ourense.

–Para esta contienda ¿lleva amuletos ?

–No me gustan ni llevo ninguno. Solo este reloj (enseña un Casio) que me han regalado los compañeros.