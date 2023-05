El PSOE promete acabar con el abandono rural y periurbano

El candidato por el PSOE a la alcaldía de Ourense, Paco Cabezas, y la número dos en las listas locales, Natalia González, visitaron ayer a los vecinos de Rabo de Galo para mostrar su propuesta de recuperación del rural y las zonas periurbanas después de que “ciertos núcleos estuviesen abandonados e incluso atacados y acosados por la actual persona que nos gobierna”. La candidata prometió durante su intervención que “juntos vamos a recuperar lo que teníamos, porque con nosotros volverá a haber una oficina de atención al ciudadano, volverá a tener voz el movimiento vecinal, volveremos a tener presupuestos participativos, donde las obras se hablen entre todos y se prioricen según las necesidades. Por encima de nosotros, estáis vosotros”.

Por su parte, el aspirante a dirigir el gobierno municipal mostró su deseo de conseguir “todos los ciudadanos recuperen el orgullo de ser de Ourense”. Para ello, su principal foco de actuación esta en “escuchar los problemas del vecindario de los barrios para darles una respuesta de una manera adecuada. Porque también son parte de la ciudad”.

Por último, Paco mostró su preocupación “como ciudadano y no como candidato” ante los resultados de las encuestas electorales: “Después de la que está cayendo con Jácome la gente no reacciona. Hay muchas opciones políticas para todos los gustos, pero lo que no puede haber es opción para el desprestigio la humillación y la sinvergüencería”.