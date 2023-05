El 62,11% de la superficie dañada por los incendios en el año 2022 está en Ourense

Los incendios forestales atacan con dureza cada año a los montes ourensanos, principalmente durante la época estival. Aunque, por desgracia, su presencia empieza a extenderse de forma notoria al resto de meses. La dispersión poblacional, la gestión forestal, la orografía, la meteorología y el abandono del rural son las principales causas. “El cambio climático es innegable, estamos siempre avisando. Por eso, hay que anteponerse a lo que va a suceder y tener a los dispositivos trabajando todo el año. Además, la vegetación es muy exuberante porque estamos en un clima atlántico. Desbrozamos, limpiamos y hacemos quemas controladas, pero la vegetación sale de nuevo en poco tiempo. Otro problema añadido es que cada vez hay menos tierras agrícolas trabajadas que quedan llenas de maleza, entonces el monte ocupa más terreno y se acerca más a los núcleos de población”, explica de forma detallada Daniel Fernández, de la Brif de Laza.

Datos alarmantes en el 2022

Ourense fue la provincia de Galicia más afectada por las llamas en el año 2022, tal y como refleja el plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga). De las 51.642,58 hectáreas quemadas, como consecuencia de los 1.713 fuegos que se produjeron a lo largo del año, 32.079,52 fueron en nuestra provincia, lo que supone un 62,11% del total. En comparación con el resto de provincias, Ourense ardió casi 12 veces más que A Coruña, casi 14 veces más que Pontevedra y más del doble que Lugo. También encabeza el ranking de extensión dañada de España.

Esta situación no es una novedad, sino que es una tendencia histórica: En los últimos 30 años Ourense ha sufrido más de la mitad (88 de 170) de los denominados grandes incendios forestales (GIF)- superan las 500 hectáreas de extensión- y cuenta con la mitad de la superficie quemada debido a estos fuegos (123.141,08 de 239.292,77 hectáreas). Lo preocupante, es que el número de GIF fue mucho mayor en la última década, registrándose en la provincia 36 de los 60 ocurridos en Galicia y 65.416,25 hectáreas dañadas de las 115.511,56 totales.

Continuando con los datos de los últimos 10 años, cabe destacar que entre los años 2013 y 2022 se produjeron en la comunidad autónoma un total de 20.317 incendios en los que se quemaron 197.936,24 hectáreas de superficie forestal. De este total, 7.708 fueron en la provincia ourensana y 109.274,03 las hectáreas calcinadas. Si traducimos estos datos a porcentaje, el 37,96% de los fuegos gallegos de la última década sucedieron en Ourense y el 54,92% de la superficie que ardió en el mismo período también se localiza en este territorio.

Otra cifra alarmante recogida en el Pladiga es que en el año 2022 la terreno afectado por las llamas en Galicia alcanzó los segundos valores más elevados de los últimos 10 años, por detrás de los del año 2017. Una situación que los guardias forestales temen que se repita o incluso incremente. “Los incendios que ya llevamos este año nos están dando un toque de atención y eso que aún no hemos llegado al verano. Ojalá me coma mis palabras, pero seguramente abramos muchos informativos y portadas a causa de los incendios. La primavera está viniendo muy seca y no va a arreglar la sequía que estamos arrastrando desde hace meses”, lamenta Daniel Fernández.

Parroquias con alto riesgo

De acuerdo al mismo documento, publicado recientemente por la Consellería do Medio Rural, la provincia gallega cuenta este año con 28 de las 40 parroquias de Galicia catalogadas de alta actividad incendiaria y 16 de los 28 municipios también denominados de riesgo. Mientras que A Coruña cuenta con cinco parroquias y municipios, Pontevedra con seis y Lugo, que no contaba con ninguna el año pasado, este año incluye Folgoso do Courel, pues fue un lugar muy castigado por las llamas el anterior verano. Estas zonas se declaran bajo esta categoría porque cuentan un número elevado de incendios forestales reiterados o por su gran virulencia y precisan medidas extraordinarias de prevención y protección.

En el listado correspondiente a la provincia entre las 28 zonas más conflictivas para la campaña de riesgo máximo de incendio se encuentran Quins (Melón) con 17 incendios en los últimos 5 años, Castro de Escuadro (Maceda) con 25, Padrenda con 12, Casaio (Carballeda de Valdeorras) con 8, Requeixo (Chandrexa de Queixa) con 17, Queixa (Chandrexa de Queixa) con 8, Cernado (Manzaneda) con 11, A Xironda (Cualedro) con 9, Montes (Cualedro) con 32, A Gudiña con 34, Pentes (A Gudiña) con 36, O Tameirón (A Gudiña) con 38, Parada da Serra (A Gudiña) con 10, Camba (Laza) con 22, Chaguazoso (A Mezquita) con 10, O Pereiro (A Mezquita) con 44, A Granxa (Oímbra)con 8, Oímbra con 16, Bousés (Oímbra) con 5, Grixoa (Viana do Bolo) con 5, Sabuguido (Vilariño de Conso) con 7 , Chaguazoso (Vilariño de Conso) con 16, Castiñeira (Vilariño de Conso) con 13, Vilamaior da Boullosa (Baltar) con 4, Calvos (Calvos de Randín) con 16, Randín (Calvos de Randín) con 28, Prado de Limia (Muíños) con 10, y Requiás (Muíños) con 29 fuegos en los últimos 5 años. Aunque la especial atención recaiga en estas zonas de riego, la prevención y protección del plan se contempla para todo el territorio gallego.

Las quemas controladas

Ante estos resultados y una meteorología seca, las quemas controlas están suspendidas desde el principio del pasado mes de abril y, contra todo pronóstico, no se volverán a reactivar hasta bien entrado el otoño. “Mucha gente no lo entiende y al final hace la quema al lado de su casa aunque no tenga permiso. Antes no pasaba nada, pero el monte está muy seco y a nada que caiga una chispa arde todo”, advierte este brigadista.

El objetivo principal de la Xunta para este año es que ardan menos de 19.800 hectáreas

La Xunta aprobó este año, antes de lo habitual, por el adelanto del riesgo de incendios, su plan de prevención y defensa ante los fuegos de 2023. En sus primeras páginas recoge que la cifra objetivo es que no ardan más de 19.761,82 hectáreas, aunque lo óptimo serían unas 16.700. Otro de los objetivos es que en cada incendio registrado queme una media de 9,1 hectáreas, aunque lo optimo sea 7,40 y que el número total de fuegos no supere los 366.

Para conseguir estas metas, a principio de este mes incorporó a plantilla, durante seis meses, casi un millar de trabajadores. “Las fechas oficiales del inicio de la campaña de incendios albergan desde el 15 de junio hasta el 31 de octubre. Sin embargo, como ya han empezado a venir días de mucho calor, este año ha empezado antes y terminará más tarde. Además, los profesionales ya se están dedicando más a la extinción con horarios y turnos específicos de verano. Cuando hace unos años en mayo mucha gente cogía vacaciones y había muchas más personas en trabajos de prevención”, indica Daniel Fernández, de la Brif de Laza. Él es uno de los que trabaja durante todo el año intentando reducir el impacto de esta pandemia medioambiental, pero sus expectativas no son nada halagüeñas.