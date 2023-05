La sanidad ourensana entra en campaña

El ministro de Sanidad, José Miñones; el aspirante a la alcaldía de Ourense del PSdeG-PSOE, Paco Rodríguez; integrantes de la candidatura con la que la formación concurre a las próximas elecciones municipales, entre las que se encontraba la secretaria general del partido y número dos de la lista, Natalia González; y el subdelegado del Gobierno, Emilio Afonso, realizaron un paseo por el casco histórico hasta el Ilustre Colegio Oficial de Médicos para abordar diferentes asuntos en materia sanitaria, después de las quejas reiteradas del personal de enfermería, de las demandas de la Atención Primaria y de la última huelga de médicos que se convocó en Galicia.

Al encuentro asistió la directiva del ICOMOU con la presidenta de la entidad, Pilar Garzón, al frente, así como José Luis Jiménez y Alberto Hidalgo. La cita, la primera institucional como miembro del ejecutivo central del ex delegado del Gobierno en Galicia, sirvió para intercambiar impresiones sobre las diferentes problemáticas en el área sanitario que afectan a la sociedad ourensana en su conjunto. Durante el encuentro, también se abordó el papel fundamental de la institución colegial como “garante de la profesión médica y la necesidad de reforzar a los facultativos con otros servicios de apoyo ante una demografía altamente envejecida”.

La sanidad ourensana entró en campaña en un momento donde los profesionales sanitarios demandan más recursos para una calidad asistencial eficiente y también una serie de mejoras organizativas. En otro orden de cosas, se analizó la importancia de la implicación de las entidades locales para que los ciudadanos “aprenda autocuidados y vean que la prevención es mucho más efectiva”

Por su parte, la directiva de la organización colegial radiografió al ministro de Sanidad la situación asistencial de Galicia en general, y de Ourense en particular, pidiendo “una mayor potenciación de la Atención Primaria”.

En este sentido, Miñones recogió las propuestas realizadas e indicó que “pese a haber ofertado el mayor número de plazas MIR de la historia, más de 31quedaron sin cubrir. Hay que analizar el carácter multifactorial que desmotiva a los sanitarios a optar por la medicina de familia”. Sobres esta situación de vacantes añadió que “las nuevas generaciones, en vez de pedir una mayor retribución económica, precisan conciliar y tener jornadas laborales que ofrezcan calidad a los profesionales y también a los pacientes”. El PSOE apostó por hablar de “futuro” en la provincia de Ourense para enfocarse en “conseguir un mayor número de votos (para que las matemáticas sumen y no resten), conseguir más ediles en los diferentes ayuntamientos y lograr más alcaldías”.

Retos y objetivos que sin duda estarán marcados en función de lo que pase en el Concello de Ourense. Fueron la lista más votada en la capital y no lograron sumar. No fuero n la lista más votada en la provincia, pero la aritmética alternativa sumaba, sin embargo sumaron otros. No es solo ganar las elecciones y en eso el PSOE ourensano ya tiene la lección aprendida.