Una exposición única: Sesenta años de arte creado por pacientes de psiquiatría

En el año 2012, coincidiendo con el traslado del hospital psiquiátrico de Toén a Piñor, la psiquiatra Alcira Cibeira y el terapeuta ocupacional Martín descubrieron numerosas obras de arte abandonadas en las propias instalaciones. Desde entonces, trabajaron sin descanso para cumplir una misión: que las obras creadas por los pacientes desde los años 60 viesen la luz y que la sociedad entendiese que el arte puede ser un medio para tratar el sufrimiento psíquico. “Nos encontramos piezas dirigidas que elaboraron en un taller de laborterapia y otras espontáneas creadas fuera de las clases. Lo primero que decidimos al verlas fue hacer un inventario para poder conservarlas y posteriormente mostrarlas”, explica Alcira.

Después de once años acaban de cumplir su sueño, pues la recopilación artística se expone desde ayer hasta el 25 de junio en el Centro Cultural Marcos Valcárcel bajo el nombre “Escoitar cos ollos”. “La colección tiene, lógicamente, una vertiente artística, en el sentido de la belleza, pero también una vertiente clínica muy importante, que es la que nosotros estudiamos y los pacientes nos enseñan”, aclara Chus Gómez, psiquiatra y coordinadora de este proyecto. Además, Ourense es el único lugar de toda Galicia que conserva una colección así.

En la inauguración de la exposición, que tuvo lugar este viernes, participó el Conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña. Durante su intervención puso en valor el trabajo de los profesionales del área sanitaria de Ourense, que son referentes en atención de la salud mental.

Próxima parada: Madrid

El próximo 10 de octubre, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, esta exposición viajará al museo Thyssen de Madrid. “Es muy importante para nosotros esta invitación. Tenemos muy buenas expectativas porque la salud mental es un tema que ahora está en primer plano y el tema del arte siempre resulta atractivo, y juntar ambas vertientes es muy interesante”, destaca Alcira.

“Es un arte muy puro y honesto, sale del alma”

David Gómez es uno de los pacientes de psiquiatría que ha dejado su huella en esta exposición que tienen como protagonista la salud mental. En las paredes del Centro Cultural Marcos Valcárcel cuelgan desde ayer sus poesías y pinturas, y para el es un orgullo. “Me queda grande la etiqueta de artista, pero estoy muy contento del resultado. Aunque suene egoísta mis compañeros y yo vemos esto como muy nuestro”, confiesa. Entre los trabajos expuestos se encuentran también escritos, otros poemas, frases en las paredes que dejaron los pacientes, cuadros y cerámicas.

David ha comprobado en primera persona que el arte es un impulso muy importante a la hora de atravesar un problema psíquico. “Pintar fue algo nuevo para mí, en mi caso, la técnica no es muy buena, pero el resultado es un arte muy puro y honesto, que sale del alma. En él reflejamos como nos sentimos y expresamos sentimientos que muchas veces no se pueden reflejar con palabras, por eso en la exposición hay obras que muestran tristeza, otras humor negro y algunas conceptos profundos”, destaca. Algo que también le ayuda mucho, es ver sus trabajos pasado un tiempo, pues comprueba como es su evolución. “Cuando observo obras antiguos me doy cuenta de como me sentía en ese momento y como estoy ahora. Esto me sirve para analizarme y muchas veces, ni siquiera me reconozco. No soy una persona que habla de soluciones únicas, pero este tipo de terapia con arte es muy útil”, explica.

A día de hoy no duda en acudir cada martes y jueves al taller de libre creación Arte Espida, un programa impulsado también desde el hospital psiquiátrico de Piñor para que los pacientes continúen utilizando el arte como una herramienta más para curarse. “Hay días que no tengo ganas de nada e ir a este taller me motiva porque tenemos total libertad para expresar cualquier tipo de sentimiento. Además, creamos sinergias entre los pacientes u usuarios”, concluye.