El PSOE pedía la semana pasada un consorcio interinstitucional y ayer el BNG anunciaba la creación de un Consorcio Termal si llegan a gobernar o formar gobierno para “terminar con la situación caótica en la que se encuentra el termalismo”. En la base, la idea es la misma y el objetivo es aglutinar a todas las administraciones que tienen competencias en termalismo como son el Concello, la Deputación, el Estado y la Xunta de Galicia”. Luís Seara, alcaldable por el BNG, dice que “a día de hoy no hay ningún tipo de coordinación, lo que origina que muchos de los proyectos previstos no se puedan ejecutar o proyectos como el hotel balneario de la Diputación que no consensuó con el Concello”.