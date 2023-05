Baltar estira hasta después del 28-M el juicio por ir a 215 km/h tras rechazar su conformidad

La posible multa (o condena) que pueda caer contra Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense, por un delito contra la seguridad vial se decidirá una vez pasen las elecciones. Es la decisión de la jueza de Primera Instancia e Instrucción después de escuchar la declaración del presidente provincial ourensano, que, finalmente, se produjo ayer a última hora de la mañana.

El presidente de la Diputación de Ourense cometió una infracción administrativa por circular a 215 km/h por la autovía de las Rías Baixas y abonó la multa en el acto, con una bonificación del 50%, pasando de los 600 euros a los 300. Sin embargo, el posible delito penal de superar exponencialmente la velocidad máxima permitida (120 km/h) en dicha vía abría un proceso judicial rápido para determinar si se conformaba con la pena impuesta o de lo contrario mostraba su disconformidad con lo solicitado por el Ministerio Público, que era una multa de 6 meses a razón de 10 euros por día, más la pérdida del carnet de conducir durante el plazo de un año. Finalmente, Manuel Baltar rechazó la conformidad a la propuesta y declaró que “el procedimiento ya estaba resuelto por la vía administrativa”.

La jueza, a la vista de las declaraciones telemáticas del investigado en presencia de su abogado, decretó la fijación de un procedimiento abreviado para el próximo 31 de mayo, después de la cita electoral de las próximas municipales. Sin duda un factor importante de cara a los próximos comicios, ya que en caso de recaer sentencia condenatoria firme sería inilegible y por tanto no podría ni ser edil por Esgos ni optar a la presidencia de la Diputación. El presidente ourensano señaló ayer en un acto electoral que “absoluta tranquilidad y dejemos desarrollar el proceso”. A lo que añadió que “creo que no puede tener ningún coste electoral, porque ya en el primer momento pedí las disculpas públicas correspondientes, aboné la sanción administrativa y mantuve ese compromiso de cooperación con la justicia”.

El procedimiento judicial proseguirá en el Juzgado de lo Penal de Zamora procediendo a su enjuiciamiento el último día de mayo a las 10.00 horas. Baltar deberá comparecer con su abogado, para dirimir las posibles causas penales, tras el juicio rápido, finalmente celebrado ayer después de un error del equipo de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que indicó que el presidente ourensano no iba a comparecer. Sobre esto, Baltar dijo que “hubo confusión al respecto, ya que yo había quedado con mi abogado en declarar a partir de las 13.00 horas y así fue”.

La conformidad del presidente provincial con la parte administrativa contrasta con la parte penal del proceso que será recurrida por su defensa ante el juzgado y en la Audiencia Provincial de Zamora mostrando la disconformidad con la continuación del proceso judicial. En concreto, recurrirán que no cabe “dualidad de sanciones” porque entienden que la sanción administrativa se que le impuso fue “firme con anterioridad a la incoacción del procedimiento judicial”. Y además recurrirán la “inadecuación del procedimiento incoado, ya que no cumple los requisitos, por citarse mediante cédula judicial y no por la Guardia Civil”.

Visión del PPdeG

Baltar y Rueda, el presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG, Alfonso Rueda, coincidieron en un acto electoral en Pereiro de Aguiar donde también charlaron del “caso Baltar”. Rueda señaló sobre la declaración del barón ourensano que “creo que es bueno y que procedía esa comparecencia. En todo caso es una obligación que se produzca y se esta produciendo”. Y añadió que “esto es un procedimiento derivado de una infracción, lo que tiene que hacerse es desarrollarse con todas las garantías y desde luego el afectado tendrá que cumplir con sus obligaciones durante el procedimiento y también ejercer sus derechos y someterse al resultado final”.

El PSOE insiste en que “debería dimitir”

El PSdeG emlazaba estos días a que el presidente provincial atendiera los señalamientos requiridos por la jueza de Puebla de Sanabria y finalmente fue así, pero a expensas de eso los socialistas insisten en que “debería tener presentada su dimisión cuando los hechos fueron difundidos, ya que estamos ante la ocultación deliberada de una conducta absolutamente inaceptable en esta nueva democracia”. Y finalizaan diciendo que “confunde la Diputación con su casa”.

El BNG solicitará una comisión especial en la Diputación

El diputado provincial del BNG, Bernardo Varela, señaló que “pediremos la creación de una comisión especial de información para que desde el gobierno provincial se aclare cual fue el uso que se le está dando a los coches oficiales y si puede haber un uso fraudulento de los mismos para actividades privadas y saber cuáles son las sanciones impuestas”. Además también señaló que “queremos saber cuál es el uso de las tarjetas corporativas que pueden aclarar donde se hallaban los coches y cuales son los gastos generados por los mismo”. El nacionalista terminó su intervención en rueda de prensa diciendo que “que la ciudadanía lo tenga claro votar a Jácome es votar a Baltar y votar a Baltar es votar a Jácome, por lo que votar a cualquier candidato o candidata del PP, es en el fondo, votar a Jácome”.