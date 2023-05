O papel da infancia e a mocidade no proceso de normalización da lingua galega é vital dada a importante perda de falantes que se está a producir entre a poboación máis nova. Unha forma de reivindicar o dereito a medrar en galego é o Correlingua, unha camiñada en defensa da lingua que fai partícipes aos centros educativos.

A iniciativa, que percorre toda Galicia, fixo parada este mércores en Ourense, co protagonismo de máis de 1.200 escolares de 17 centros educativos de Infantil, Primaria e Secundaria, dez deles da cidade e o resto de Allariz, Maceda, Cartelle, A Pobra de Trives, Barbadás e San Cristovo de Cea. Foi unha mañá de xogos, música e camiñada, na que os rapaces declararon o seu amor polo galego cun lema que escribiron e colorearon nas súas pancartas: “Na casa, na escola, bota a lingua fóra!”.

No manifesto que recolle as súas demandas deixaron clara a súa reivindicación: “Botamos a lingua fóra porque amamos o galego da mesma maneira que amamos todas as linguas e a súa riqueza, porque sabemos que cada lingua importa”.

As accións comezaron ás 10.00 horas e desenvolvéronse en dúas quendas. Os alumnos de Infantil e Primaria reuníronse no Auditorio e os de Secundaria na Praza Maior.

"Amamos o galego da mesma maneira que amamos todas as linguas e a súa riqueza, porque sabemos que cada lingua importa”

No grupo dos máis novos, as actividades arrancaron cunha presentación de Isabel Risco, seguida da lectura do manifesto a cargo do CPR Cardeal Cisneros. A continuación, estudantes do CEIP O Couto interpretou dúas cantigas alusivas, tituladas “Querémoste Galicia” e “Galicia”. Tras eles e a actuación de A Run Run, os más de 600 rapaces de Infantil e Primaria comezaron a camiñada con destiño á Praza Maior, cruzando o casco vello. Alí, pariciparon nunha sesión de xogos populares organizados pola Asociación Xuvenil Amencer.

De forma simultánea, pero á inversa, o alumnado de ESO comezou os actos con xogos na Praza Maior e concurso de pancartas, para facer a camiñada pola lingua cara o Auditorio, onde os recibiu Isabel Risco e o Concepción Arenal leu o manifesto. As actuacións corresponderon ao IES O Couto, co break-dance de Mini-Ali, e o Cuarta Xusta, gañador do Cantalingua.

“Faládenos en galego, axudádenos a falalo, practicade con nós”

“A lingua que sacamos é a nosa, o galego”, recolle o manifesto lido en sendas quendas, na que os rapaces piden ás suas familias axuda para que non se perda: “Faládenos en galego, axudádenos a falalo, practicade con nós”. Tamén reclaman o apoio dos mestres e das institucións: “Para que se vexa que queremos unha escola que respecte e defenda de verdade o galego”.