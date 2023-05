La Primavera de Portas Abertas na Ruta do Viño do Ribeiro se desarrollará los días 12, 13 y 14 con el fin de poner en valor una Enocomarca donde la viticultura es el eje central de toda la actividad económica. Los visitantes dispondrán de una gran oferta de actividades que, combinan gastronomía, turismo y maridaje con los magníficos vinos de la DO más antigua de Galicia, y que ya pone a disposición el “V roteiro de sendeirismo de O Camiño do viño”, rememorando el sendero que seguían los antiguos arrieros.

O Ribeiro ofrecerá visitas guiadas y gratis a las bodegas participantes, catas comentadas, descuentos en alojamientos y restaurantes donde podrán degustarse dos menús, el Bus do viño que saldrá desde A Coruña, Santiago, Ourense, Vigo y Pontevedra, paseos en EcoBarco por el río Miño, y mucho más. Un elemento dinamizador El delegado territorial de la Xunta, Gabriel Alén, pone en valor el vino gallego como principal elemento dinamizador de los territorios de las cinco DO vitivinícolas de Galicia. En la Puertas Abiertas de la Ruta de Valdeorras el pasado fin de semana participaron un total de 580 personas, un 28% más que en 2022. Las siguientes serán Rías Baixas (del 19 al 21), la Ribeira Sacra (26 al 28 ) y la de Monterrei (del 2 a 4 de junio).