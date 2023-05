El Portovello dedica su huerto a Xesús Fortes, el profesor que sembró valores e ilusión

El huerto en el que la comunidad educativa del CIFP Portovello de Ourense cultiva lechugas, zanahorias, frambuesas, pimientos y plantas aromáticas se llama desde ayer Espazo Xesús Fortes, en homanaje al docente que fue vicedirector y jefe del departamento de Servizos socioculturais e á comunidade. El curso pasado se jubiló y ha dejado tal huella que sus compañeros le han rendido este homenaje.

En la inauguración, a la que el profesor estaba invitado sin conocer la sorpresa que le tenían preparada, se simuló un sorteo para elegir el nombre, aunque ya estaba decidido que sería el de Xesús Fortes. Presentes estaban también antiguos alumnos y profesores de la UVigo y otros centros.

El huerto que este mismo profesor creó en 2019 es el primer espacio del Portovello bautizado con el nombre de un trabajador del propio centro. “Queremos que perdure na memoria colectiva a importancia de seguir sementando os valores que Xesús transmitiu ao longo da súa labor como docente”, señalan desde el departamento. Este “excepcional” profesor “conseguiu sementar no resto do profesorado e no seu alumnado a curiosidade pola experimentación, a creatividade, a reflexión e importancia do compromiso”.