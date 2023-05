La Fiscalía abre diligencias de investigación penal por los audios de supuesta corrupción de Jácome

La Fiscalía de Ourense confirma que ha abierto diligencias de investigación penal, tras recibir en la tarde del martes una denuncia del PSOE en la que le pide que investigue “con la máxima celeridad” todos los audios publicados los días 7, 8 y 9 de mayo, en los que se escucha la voz del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, tratando, supuestamente, de convencer a dos funcionarios municipales para que asuman por él una multa de tráfico cometida con su coche oficial en Vigo y los que hablan también de presuntas “mordidas” en dinero B a empresas y concesionarias de servicios públicos para su posterior “lavado” como donaciones a Democracia Ourensana, el partido del alcalde.

A su vez, Fiscalía de Ourense añade que “se han incoado a los juzgados de instrucción que notifiquen si tienen alguna denuncia por los mismos hechos”. Si fuera así, el asunto estaría judicializado y serían dichos juzgados quienes actuarían.

Es el primer movimiento que se produce en los juzgados en relación a la publicación, desde el día 7 de mayo hasta ayer mismo, miércoles, en el diario local “La Región” de unos audios que indican, según los grupos políticos denunciantes, la comisión de posibles delitos de extrema gravedad y que fueron denunciados también por el BNG el pasado sábado.

Los nacionalistas fueron los primeros en acudir al juzgado de guardia pidiendo la intervención de la Fiscalía tras la publicación de la primera entrega de esta serie de grabaciones, en las que Jácome aparece tratando de convencer a dos funcionarios del Concello de que asuman esa sanción por exceso de velocidad, impuesta el sábado día 3 de septiembre de 2020 a las diez de la noche en Samil, Vigo, al coche oficial que él suele conducir, por circular a una velocidad superior a la permitida.

En esa primera denuncia, el BNG alertaba, al igual que luego hizo el PSOE, de la posible comisión de delitos como malversación de fondos públicos, falsedad documental o posible suplantación de identidad, pues la infracción fue asumida finalmente por un profesor de la Escuela de Música del Concello de Ourense, Rafa Cachafeiro, que va ahora en la lista de Democracia Ourensana al Concello.

Por otro lado, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense ha incoado diligencias después de recibir la denuncia presentada por el BNG contra el alcalde de Ourense por un delito de falsedad documental. La jueza, por el momento, no ha admitido a trámite la causa, porque, al no ser el BNG perjudicado directo, debe presentar antes una querella y una fianza, tal y como establecen los artículos 270 y 280 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La magistrada ha emitido un auto en el que requiere al BNG la presentación de esa querella y una fianza de 2.000 euros para ejercer como acusador popular. En la resolución indica que, de no hacerlo, la denuncia será inadmitida.

Pero las denuncias por los audios han transcendido ya el ámbito jurisdiccional de Galicia, y el candidato del BNG a la Alcaldía de Ourense y portavoz municipal, Luis Seara, y el diputado del mismo partido en el Congreso, Néstor Rego, presentaba ayer en la Fiscalía General del Estado un escrito en el que denuncian al alcalde ourensano, por delitos de cohecho, financiación ilegal y blanqueo de capitales cometidos supuestamente por el regidor.