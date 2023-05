Prensa local, del resto de Galicia y nacional abarrotando el salón de plenos del Concello y un alcalde pertrechado de rotulador y una pizarra de vinilo. Así empezaba ayer lo que iba a ser, en principio, una rueda de prensa en la que el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, iba a explicar la veracidad o no de los audios publicados desde el día 7 y hasta ayer mismo en “La Región”, que le implican en supuestos delito de cohecho, financiación ilegal y blanqueo de capitales que ya investiga la Fiscalía.

Pero la prensa era la convidada de piedra. La presunta rueda de prensa acabó siendo un monólogo de 1 hora y 13 minutos, con tintes de mitin electoral que, no negó que emitirá en bucle durante toda la campaña en su televisión privada. Un monólogo en el que restó veracidad a los audios, señaló que estaban “manipulados”, los tildó de “ilegales” y los incluyó dentro de una “trama” que es “el tercer intento para derribarme”. En esa supuesta trama de espionaje con micros ocultos implicó a partidos y repitió el nombre de una constructora y un medio local como implicados para finalmente recapacitar y reconocer que estaba acusando sin pruebas.

Dio clases en vivo de periodismo y de cómo manipular vídeos. “Donde decía ‘no vengo a robar’ ahora dicen ‘vengo a robar’”, dijo tras la clase de sonido ante la prensa. Aunque el barrido del Concello no le permitió encontrar los micrófonos espías “seguro que los quitaron”, dijo, si calcula entre 60.000 y los 120.000 los minutos grabados”, de cientos de conversaciones y visitas privadas de vecinos, empresarios o técnicos.

En ese discurso, indicó que el motivo de esa “campaña orquestada” contra él eran todos los servicios millonarios pendientes de adjudicar: el de la basura, los buses, alguno de hasta 450 millones a 25 años, otras de 70 millones que él pensaba, insinuó, adjudicar al mejor postor y sin comisiones, pese a los audios que hablan de supuestas “mordidas” a concesionarias.

Incluso al final de mitin-rueda de prensa, a la pregunta de si estaba insinuando que sus oponentes políticos venían no por el bien de la ciudad, sino por el dinero de los contratos, no se cortó en exclamar con un “¡pues claro señora!”.

En cuanto a los audios, insistió en que al no haber cadena de custodia siquiera, y con frases “descontextualizadas y manipuladas” no tendrían validez. Pero en el delirante a ratos y ya raudo turno de preguntas y respuestas, no aclaró tampoco algunas concretas, como la de qué hacía un profesor de la escuela de música del Concello asumiendo la multa de un coche oficial que siempre conduce Jácome, un sábado por la noche, en Vigo. Solo indicó que al haber alguien que asume una multa sale más barato al Concello.

Un turno de preguntas también insólito, en el que se negó a que determinados medios, con cuyos redactores mostró una actitud hostil, hicieran más de una o dos preguntas. De nuevo recurrió a su papel de víctima, por su trayectoria de lucha contra “la mafia” que quiere dejarlo fuera de la campaña, porque las encuestas “reales” dijo, le daban mayoría.

“La gente con esto se va a poner de nuestro lado y vamos a arrasar”, señaló. ¿A quién vais a creer, a mí o a vuestros oídos?”, indicó. Pese a su insistencia en que esos audios sí estaban denunciados ya en el juzgado ayer no había constancia oficial de la presentación de esa denuncia.