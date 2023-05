“Viaxamos no tempo na Casa Museo de Vicente Risco”. Con estas verbas a plataforma UPO invita a un encontro o día 10 de mayo, na Fundación Vicente Risco de Allariz. Será as 17:30 horas, e “teremos a grande oportunidade de coñecer a súa historia, a fermosa e excelentemente conservada casa museo, cos obxectos, obras de arte e libros do autor e artistas contemporáneos a el”, sinalan.