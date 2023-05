Madres en Ourense, un desierto demográfico con la tasa de fecundidad más baja de España

Ourense celebró este fin de semana una de sus celebraciones más familiares, el Día de la Madre, pero lo hizo con datos que avalan importantes cambios sociales, como la caída del concepto de que el binomio mujer y madre son dos conceptos inseparables. Las mujeres son ahora las que deciden respecto a la maternidad, y en Ourense más, pues esta provincia se ha colocado a la cabeza, con la tasa bruta de fecundidad más baja de España, 4,60 nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años, lo que estadísticamente se considera la edad fértil femenina, frente a la media estatal que se sitúa en los 7,12 por 1.000.

Los datos de la tasa bruta de fecundidad, es decir número medio de hijos por mujer en la provincia, están en 0,93, y las tímidas subidas que se están produciendo en determinados en especial en el casco urbano, son a través de la llegada de población inmigrante que supone ya más del 15% de población total.

Este dato de demografía provincial en caída libre, con un acusado éxodo poblacional de vecinos y vecinas, en su mayoría jóvenes o muy jóvenes, para estudiar o trabajar en otras ciudades gallegas y del resto de España o en la emigración, hace que la provincia esté también en el primer puesto en tasa de envejecimiento.

De hecho los datos publicados por el Instituto Galego de Estadística, (IGE) en el primer trimestre de este año, sobre la edades medias en la comunidad, muestran que si la media gallega es de 48 años y hace una década era de 45, por provincias es Ourense la de edad media más avanzada, 51,19 años, frente A Coruña, con 47,72 y los 46,52 de Pontevedra.

Un dato que la propia prensa nacional ha calificado como “preocupante”, resaltando en muchos artículos los casos de Zamora, donde la edad media había alcanzado 51,33 años, esos 51,19 de Ourense y Lugo con 50,35, como las tres únicas que superan las cinco décadas de vida.

Este contexto social y demográfico, afecta también a la edad media en la que se tiene el primer hijo, que ronda ya los 33 años. Sin embargo en la última tabla diversificada por edades, publicada por el IGE y correspondiente a 2021, la suma da que hay casi 600 mujeres que han tenido su primer hijo en la provincia, entre los 34 y los 40 años y más de cien, fueron madres entre los 41 y los 47 años.

Todos los colectivos feministas, sindicatos y mujeres en general, se quejan de que el contexto laboral y económico de la provincia no ayuda. La precariedad del mercado laboral y de los salarios, el precio de la vivienda, llegar a la maternidad con lo que consideran “deberes hechos”, es decir, una carrera o una oposición aprobadas, retrasa o elimina la idea de ser madres.

Frente a este contexto mujeres como Remedios Seoane, una de las colaboradoras del programa de Acogimiento Familiar de Cruz Roja, invita a tomar la decisión de forma personal, pero sin miedo. Ella a punto de jubilarse y tras criar a 4 hijos, 2 de ellos de acogida, que decidieron quedarse a vivir en su casa, tiene ahora también en este régimen eventual de acogimiento, a una niña de 4 años.

Tasa bruta de mortalidad

Pero la contrapartida a una situación de trabas para las mujeres a la hora de ser madres, y poder conciliar es que, frente a esos 4,60 nacimientos por 1.000 habitantes, la tasa bruta de mortalidad es de 15,44, es decir casi cuatro más. Y las mujeres no son las culpables.

Remedios Seoane: Tengo 4 hijos; para mi los 2 biológicos y los otros son iguales"

Remedios Seoane está ya muy próxima a su jubilación, pero no tiene nada que ver ni física ni espiritualmente con una mujer en retirada. En este desierto demográfico de la provincia, ella sería la cara B, de las que no arredran. Tiene dos hijos biológicos, pero como ella dice, es madre de cuatro y abuela de 3 nietos. Como miembro del Programa de Acogimiento Familiar de la Xunta que gestiona en Ourense Cruz Roja, Remedios y su marido, que eran ya padres de dos hijos, decidieron llevarse a su casa a dos hermanos, que tenían entonces 16 y 17 años. Como explica Sonia López, la psicóloga a de este programa en Ourense, se trata de buscar a los niños de cualquier edad una familia de tránsito hasta que revierta la situación que les impide volver a sus casas con sus padres biológicos. Corría el año 1997, y Remedios se encontró “con cuatro jóvenes de 15, 16, y 17 y 18 años” en casa dos chicos y dos chicas, y compartiendo el papel de mujer trabajadora fuera de casa. A partir de la adolescencia los niños en acogimiento pueden decidir si regresan a su casa, quedan con la familia de acogida o pasan a lista de adopción, “y decidieron quedarse. Para mí son todos mis hijos. No hay diferencia, ellos y los tres nietos que me han dado”, afirma por que sus hijos superan ya los 40 años y le han dado 3 nietos. En esta lista de familias de acogimiento hay 56 en Ourense, que dan ya hogar de tránsito a varios niños o está en lista de espera. Remedios no quiere homenajes por su gesto. Ama lo que hace. Como los mayores hace tiempo que se han independizado, ahora acoge una niña de 4 años. “Es más lo que ellos te dan. Esto vale la pena”, asegura.

Patricia Torres alcaldesa y madre: "No es fácil conciliar "¡Benditos abuelos!"

Madre, periodista de formación y profesión y ahora alcaldesa. Así se presenta, sin dudarlo en sus redes, la alcaldesa de Boborás y diputada provincial Patricia Torres, ejemplo de lo que es la dedicación sin horario a la política, y más en un municipio pequeño, “porque las personas, ante cualquier problema que se puedan presentar, no llaman a la alcaldesa, llaman a Patricia, su vecina, y no les puedes fallar a la hora y el día que sea” asegura. Una entrega que le apasiona, le ha permitido llevar muchas dotaciones para su municipio, pero que ha tenido que con compaginar con la maternidad. “¡Benditos abuelos¡” , exclama, con retranca cuando se le pregunta cómo se concilia el peso de una alcaldía, la vida doméstica “de la que me encargo, no tengo ayuda en el hogar”, aclara y la maternidad, pues tiene dos hijos menores. La figura de los abuelos ha sido “fundamental” , pero la madre y política muchas anécdotas. “Tuve, como es normal, mi baja maternal, pero cuando nació mi hijo, estaba aun de concejala, y mi voto era imprescindible para sacar adelante algunos temas del Concello. Así que, con apenas días me llevé al bebé al pleno. Decidí sin embargo dejarlo abajo con los funcionarios y...” –se ríe al recordarlo– , “tuvieron que llamar al Punto de Atención Infantil de Boborás para saber cómo se preparaba el biberón”. Para conciliar y resolver esos momentos en los que las ayudas fallan, Patricia acuñó la frase “nos vamos de obras”, y esos días se lleva a sus hijos a ver la marcha de los proyectos como la piscina, el centro de salud y tantos otros. Reconoce que es una forma de implicarlos y que sepan por qué a veces mamá, no puede estar en casa.