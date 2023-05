La Ribeira Sacra se consolida como el gran atractivo turístico con 8.337 plazas hoteleras

El geodestino Ribeira Sacra se convierte en un “boom” turístico con cientos de visitantes y una alta ocupación hotelera. Según los datos recabados por el Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, esta Semana Santa y el último puente festivo de mayo las reservas de los alojamientos superaron el 85%. Esta aumento de visitantes se convierte en la gran apuesta de muchas personas que deciden invertir en la zona con negocios. De hecho, desde el mes de enero hasta este mes hay 195 plazas más para dormir, la mayoría viviendas de uso turístico.

La facilidad de acceso a los monumentos destacados es otro de los aspectos que se está potenciando. Para fechas destacadas han habilitado lanzaderas al Mosteiro de Santo Estevo, al Mosteiro de Santa Cristina o a la Praia da Cova. Todas estas iniciativas se iniciaron como una prueba piloto y dado su éxito ahora continúan en marcha. En el puente del Día del Trabajador 2.272 usuarios hicieron uso del autobús que permite el acceso al Mosteiro de Santo Estevo. Un servicio totalmente gratuito.

Un sueño por fin cumplido

Pepe y Julieta son un matrimonio que participa en este aumento de la oferta turística. Acaban de abrir dos casas rurales en Cristosende, A Teixeira y ya confirman la existencia de la alta demanda por este geodestino. “En menos de una semana ya hemos tenido huéspedes y sus comentarios fueron muy positivos. Realmente nos llena de satisfacción escuchar que todo el mundo, ya sean amigos, vecinos o trabajadores, coincide en que nuestras casas son algo especial”, reconoce Pepe con emoción.

Su proyecto alberga una historia familiar. Él nació en A Espartida, una pequeña aldea situada en el corazón de la Ribeira Sacra. Siempre le apasionó su lugar de origen. También el de su padre y abuelos, Cristosende. Con diez años abandonó el rural y se trasladó a Ourense capital y con diecisiete se fue a Madrid a estudiar y trabajar. Allí estuvo 6 años y después vivió un año en Bilbao, once en Barcelona y dos en Canarias. Después de esos 20 años por España, regresó a la ciudad de As Burgas y lo hizo acompañado de Julieta, su mujer. Ella es natural de Alcañiz, un municipio de Teruel, pero la conoció en Barcelona.

Aunque abandonó el pueblo siendo un niño siempre le quedó la ilusión de darle vida a dos casas que eran de sus abuelos. "El runrún de hacer algo con estas casas no cesaba y sabíamos que tarde o temprano, algo haríamos. Nos daba mucha pena que se viniera abajo un lugar que tanta vida había tenido en un pasado”, confiesa. Ahora, ha conseguido cumplir su sueño y las ha rehabilitado para turismo rural bajo el nombre Casiñas do Sil con la ayuda de su mujer y sus dos hijos. “Como estamos jubilados y nuestros hijos ya no necesitan tanto de nosotros, nos ha parecido el momento perfecto para llevar a cabo este proyecto. Creo que la Ribeira Sacra es una zona que está muy infravalorada y quería apostar por ella, aunque en estos últimos años, por fin se ha comenzado a reconocer su verdadero valor. Cristosende era la mejor opción, porque además de ser el sitio donde se encuentran mis raíces, nadie puede negar que es un lugar único con unas vistas de ensueño en contacto directo con la naturaleza”, destaca Pepe.

Un camino largo y difícil

Llegar hasta aquí no fue un trabajo fácil para ellos, pero la ilusión, el empeño para crear algo único y especial, y el apoyo de sus hijos y parejas les ayudó a superar cada bache. “Al tratarse de una rehabilitación, no se puede tener todo tan atado desde el principio como en una obra nueva. Nunca sabes lo que te vas a encontrar y lo que eso va a suponer, por lo que tuvimos que tomar muchas decisiones sobre la marcha a imprevistos que fueron surgiendo”, comenta. Y como tantas otras personas, también se vieron afectados por la inflación. “Con la subida de los materiales, todo ha salido mucho más caro de lo presupuestado inicialmente”, lamenta. A esto se sumó tener que formar un pequeño negocio desde cero: “Fueron meses de mucho papeleo, muchas horas sin dormir, muchas reuniones con proveedores y muchos viajes de Ourense a Cristosende”.

Inicialmente, su idea era completar la obra en un año, pero con todas estas dificultades se extendió seis meses más de lo previsto. “La espera ha valido la pena y el resultado final ha superado nuestras expectativas. Solo falta terminar nuestra página web y seguir impulsando nuestras redes sociales @casinasdosil”, destaca Pepe. Después de eso solo les queda una misión: “poner a Cristosende en el mapa y darle al rural el valor que se merece”, desvela Pepe.

Dos casas llenas de historia

Originalmente, en una de las casas estaba el horno de piedra, que ahora también han rehabilitado, y la “lareira”, donde cocinaban y hacían vida sus abuelos, mientras que en la otra estaban las habitaciones. A la hora de reformarlas apostaron por hacer dos casas independientes con capacidad para cuatro personas y opción de cama supletoria, pero manteniendo en el nombre su historia. “Las hemos bautizados como Casiña do forno y Casiña dos avós”, indica Pepe. También han intentado respetar la esencia con un toque moderno. “Las casas, al ser de piedra y madera, tienen un cierto aire rústico, pero no tienen nada que ver con la típica casa de pueblo clásica. Le hemos querido dar un toque más actual y elegante tanto en la arquitectura como en la decoración, siendo muy respetuosos con lo que hemos podido conservar y utilizando solo materiales nobles”, añade.

Las vistas a la montaña y al río son el punto fuerte de estas construcciones. Por eso, trabajaron mucho para que los turistas pudiesen disfrutar del entorno. “En la rehabilitación hemos subido una altura en madera para poder sacar vistas directas tanto hacia el Cañón del Sil como al Cañón del Mao. No cabe duda de que lo mejor que tienen es esta panorámica desde la habitación. No hay nada comparable a despertarse y contemplar semejante paisaje desde la cama nada más abrir los ojos”, explica Pepe. Además, cada “casiña” cuenta con su terraza privada, también con vistas a los cañones. Una opción perfecta para disfrutar del atardecer o tomar el sol por el día en las hamacas. Por supuesto, es una zona que ofrece diferentes e interesantes actividades. “Es un lugar mágico con unos paisajes inigualables y con mucho que hacer y por descubrir, desde la ruta de los monasterios a catas de vino, actividades acuáticas, senderismo, rutas BTT, etcétera”, concluye.