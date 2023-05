Un mercadillo solidario contra el cáncer infantil

La Asociación contra el Rabdiosarcoma, la Asociación de Niños Oncológicos de Galicia (Asanog) y la Asociación Bicos de Papel se reunieron ayer en el polideportivo del colegio Irmáns Villar de Ourense para participan en la segunda edición del Mercadillo Solidario. Una iniciativa que impulsan el conserje del colegio, Joaquín Félix y Montse, una madre del centro cuyo hijo ha pasado por un cáncer del desarrollo infantil, con el apoyo de numerosos padres que, por desgracia, tienen esta enfermedad presente en sus casas. “Cuando conocimos a Montse empezamos a conocer lo que hacen estas asociaciones y nos pusimos en contacto con ellas para ver como podíamos ayudar. Esta es una de las mejores formas que hay. Todos los fondos recaudados son íntegros para ellas”, explica Joaquín Félix.

Durante la jornada, que se extendió hasta última hora de la tarde, también estuvieron presentes la Asociación Española contra el Cáncer, comercios del barrio y artesanos con puestos y voluntarios con talleres y actividades infantiles. “Si el primer mercadillo salió muy bien, este fue espectacular. Solo en rifas a las 12.30 horas llevábamos más de cuatro mil euros recaudados y las ventas, según dijeron desde los puestos, funcionaron muy bien”, confiesa Joaquín Félix.

A Montse ya no le quedan palabras para agradecer la buena participación que tuvieron los ourensanos: “La gente se portó fenomenal, tanto la que vino a vender, como la que se acercó a comprar o la que colaboró aportando regalos y mercancía “. Y por su puesto, quiso recordar en todo momento el importante papel que juegan las asociaciones en la vida de una familia que tiene que enfrentarse a un reto tan duro como el cáncer infantil: “Me ayudaron muchísimo cuando me tuve que trasladar a Madrid con mi pequeño. Para nosotros es muy importante el apoyo que recibimos de ellas. En Ourense no hay planta de oncología infantil y siempre están pendientes de nuestros traslados, de que tengamos una buena estancia y de acompañarnos psicológicamente”.

Desde las asociaciones pusieron en valor la importancia de llevar a cabo iniciativas como esta. “Estos mercadillos son muy importantes para nosotras porque a partir de los fondos recaudados podemos llevar adelante la misión de la asociación. No dudamos en venir y lo hicimos muy ilusionadas”, indica María Alejandra Gómez, psicóloga de Asanog. “Cualquier aporte económico es necesario, desde un simple euro, porque hay un volumen muy importante de niños y familias con muchas necesidades”, añade Laura Vázquez, otra de las psicólogas de Asanog. “Es la primera vez que venimos a Ourense con un puesto para vender , decidimos venir desde Vigo porque en el Álvaro Cunqueiro hay muchos niños de Ourense y queríamos que la gente de aquí viese la labor que hacemos allí con los niños ourensanos”, concluye Nieves Vila, una voluntaria de Bicos de Papel.

Todas ellas ofrecen un acompañamiento pleno a las familias con apoyo psicológico y socioeconómico, ofreciéndoles un alojamiento temporal cuando tienen que trasladarse durante la hospitalización y organizando numerosas actividades socioculturales, de ocio y tiempo libre para que los niños atraviesen la enfermedad de la mejor manera posible y continúen su contacto con el mundo escolar. Por su puesto, también tratan de sensibilizar, concienciar y humanizar a la sociedad.

120 kilómetros de ilusión

Antonio tiene un niño que atravesó un cáncer. Los días en el hospital de Vigo se convirtieron en su rutina y el contacto con más padres y madres que estaban en la misma situación les impulsó a unirse y organizar eventos solidarios para recaudar fondos. “Formamos el club de los viernes locos porque coincidíamos los viernes en las revisiones”, explica entre risas.

Ahora, por suerte, muchas familias como la de Antonio han superado el bache más difícil, pero no pueden evitar seguir apoyando a otras personas que empiezan este duro camino con actividades solidarias. Actualmente están acabando de organizar un gran reto: 120 km de ilusión, una carrera por el monte desde Vigo hasta Ourense. los días 10 y 11 de junio. “Todo el que se incorpore a nosotros dona 1 euro por kilómetro. Pueden hacer la distancia que quieran” comenta. Él fue el encargado de idear la ruta. “Iba haciendo yo las etapas para ver cual era el mejor camino y mi familia me recogía en coche al terminar. Me dio mucho trabajo porque me encontré muchas veces con caminos sin salida y tenía que dar la vuelta”, concluye. Por supuesto, Antonio hará esa carrera.

Actividades solidarias en Xunqueira para recaudar más fondos

El día 26 de mayo habrá otro mercadillo solidario en la Colexiata Santa Maria de Xunqueira de Espadañedo para recaudar fondos contra el cáncer infantil. Con el mismo propósito y en el mismo lugar, el día 27 de mayo habrá una ruta de orientación y tres andainas solidarias con kilómetros diferentes. En todas estas iniciativas siempre están presentes padres y madres afectados por la enfermedad.