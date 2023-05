Último pleno y foto de familia en la despedida del mandato más convulso del Concello

“Ha sido un placer estar con ustedes; pero esta fotografía será un acto hipócrita; así que me voy a poner antes la americana” , declaró el alcalde Gonzalo Pérez Jácome al resto de la corporación del Concello de Ourense a modo de despedida, al término del último pleno de mandato 2019 -2023 y momentos antes de realizarse la tradicional fotografía “de familia”, que se hacen las corporaciones locales salientes, cada vez que acaban mandato y que están ya en puertas de las nuevas elecciones.

Jácome remataba así, como empezó –es decir tirando dardos a sus oponentes–, cuatro años del mandato municipal más convulso del Concello de Ourense. Una auténtica desbandada. De hecho, ayer, cerraron filas y se subieron a la escalera de la Consistorial, ubicación habitual para esa tradicional foto de fin de mandato municipal solo 21 de los 27 concejales.

Pero el más afectado de la foto, por el número de concejales en fuga, era el propio alcalde. Gonzalo Pérez Jácome juró el cargo en junio de 2019 gracias a un bipartito que le permitió sumar sus 7 concejales, a los 7 del PP, para conseguir así el mínimo imprescindible de 14 escaños necesarios par ala mayoría. Y de sus 7 concejales de DO, en la foto de ayer solo le quedaban 3.

Empezó el pleno ironizando sobre los ediles que no habían ido a a la última sesión, como Juana Ageitos del PSOE y Flora Moure del PP porque, “claro, como ya no van en las próximas listas no aparecen. Vaya responsabilidad”, ironizó.

Pero el más mermado ayer era su grupo. Tras las sucesivas crisis internas, con la fuga de 5 concejales de DO ya en el primer año de mandato, finalmente se pasó media singladura municipal gobernando con solo 4. Ayer, en esta foto de familia, “hipócrita”, a criterio del regidor, solo estaban solo tres. El propio alcalde, su teniente de alcalde, Armando Ojea y Antonio Fernández. El cuarto, Telmo Ucha, prolonga su baja por accidente, pero la causa real es la ruptura. No va en la lista, y se ha convertido en un detractor más, de su aun alcalde, con canal propio en las redes.

Crónica del caos

Acaban así cuatro años de la firma de un bipartito de conveniencia entre PP y DO, por el que Jácome se convertía en alcalde con solo 7 ediles, a cambio de darle el apoyo necesario a Manuel Baltar, par tener mayoría en la Diputación. Cuatro años jalonados por dos rupturas sonadas, la última de ellas en junio de 2022, y ya irreversible.

Pero el detonante de estos cuatro años de bipartito y posterior microgobierno, que ayer tocó a difuntos, empezó un poco antes. Fue el 28 de agosto de 2020, apenas catorce meses después de tomar el bastón de mando, cuando cinco concejales de Jácome, lo denunciaron en Fiscalía por supuestas irregularidades en la gestión de los fondos del partido, DO.

Unos días después, los socios del PP, dejaban el bipartito, ante las graves acusaciones económicas que pesaban sobre el regidor. La guerra de Jácome con 4 de sus 5 ediles díscolos –pues uno de ellos dimitió tras la denuncia en Fiscalía– fue constante y mayúscula. En mayo de 2021 los díscolos pasan al grupo de no adscritos y en junio de 2021, tras el sobreseimiento de la denuncia contra Jácome, el PP vuelve a reeditar el bipartito.

Fueron solo un año de aparente reconciliación de PP y DO y, de nuevo, en julio de 2022, otra ruptura de gobierno. El PP había anunciado que Manuel Cabezas sería el candidato a la Alcaldía de Ourense por el PP en mayo de 2023 y venía con una idea clara: romper el gobierno con Jácome

Así que, ante de que el PP rompiera la coalición, fue Jácome el que rompió y a lo grande: retiró las delegaciones de competencias en sus concejalías a los 7 ediles del PP, les suprimió incluso el pago del personal de confianza que tenían los populares, y comenzó esta singladura de un gobierno con 4 concejales, alguno de los cuales llevaba hasta 11 áreas delegadas.

El 14 de mayo arranca la campaña electoral, pero Jácome no ha dejado de hacer la suya. Cada pleno arrebata largos discursos arengando contra la oposición, que luego emite en bucle durante semanas en su televisión privada. Un cañón propagandístico de primer orden, que la oposición no ha sabido nunca como derribar.

“No tuve multas de tráfico en 4 años de alcalde; no como en la Diputación”

El pleno de ayer no rompió la tónica del mandato, y el único punto del orden del día fueron dos mociones presentadas por PSOE y BNG. El primero reclamaba en la suya un acuerdo de la corporación, que se consiguió, para reclamar a mejora de los servicios ferroviarios de media distancia prestados en Galicia por Renfe. El Bloque Nacionalista presentó una moción solicitando la reapertura de una oficina de la Policía Local la zona histórica, que salió adelante con los votos a favor de PSOE, dos ediles no adscritas, y el voto en contra del DO y el no adscrito Laureano Bermejo Pero la estrella del debate fue la de ruegos y preguntas, con sendas cuestiones de la oposición acerca de la resolución de la multa que tuvo el pasado año el coche oficial que usa el alcalde en la ciudad de Vigo, sanción que fue abonada finalmente por un profesor de la escuela de música del Concello y miembro ahora de la lista de DO en las municipales, Rafael Cachafeiro, que asumió así pago y papel de infractor. Jácome dijo que daría respuestas por escrito, y se limitó a soltar una frase lapidaria “no tuve ninguna multa de tráfico en cuatro años como alcalde. No puede decir lo mismo la Diputación”. El amigo Cachafeiro resultó el único infractor.