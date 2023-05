La “Shopping Night” animó el comercio local con música, bailes y gastronomía

La música, los bailes, los stand de comida y los globos inundaron ayer las calles del centro de la ciudad contagiando a los ourensanos de alegría y ganas de comprar. A las 20.00 horas arrancó la “Shopping Night”, una de las citas más importantes para el comercio local, pues sus tiendas se llenan de gente que, animada por el buen ambiente, aprovecha para comprar y disfrutar de numerosos descuentos y sorteos. Además, la hora de cierre se alargó hasta las 00.00 horas. “Es una venta especial y más festiva, una muestra de cariño a los clientes por el apoyo que nos da”, destaca Luis Rivera, presidente de Ourense Centro.

Desde los negocios vivieron el día con entusiasmo preparando todo desde primera hora de la mañana para que la gente que los visitase disfrutase de la cita. “A mi me encanta este tipo de eventos y estoy muy emocionada. Es muy importante el contacto con el cliente porque de cada uno aprendes algo nuevo. En días como este me importa más coger confianza que las propias ventas”, desvela Angélica Rodríguez, propietaria de Angélica Moda. Por supuesto, este viernes en su local de la Rúa Concordia no faltaron las empanadas, el vino, las cervezas y los descuentos para las decenas de personas que pasaron por allí. “Mis clientas son lo más importante para mí. Hay varias que están separadas que incluso buscaron con quien dejar a sus hijos para no perderse la Shopping Night”. Es tanto el cariño que siente esta trabajadora hacia su clientela que a lo largo del año organiza diferentes eventos similares en su tienda y todos los viernes ofrece un 20% de descuento.

Diana García, de Mencanta Complementos también disfrutó de la cita con emoción, pues lleva al frente del negocio menos de un año y es la primera vez que participa: “Es un evento que se hace en la ciudad y la gente aprovecha para comprar, hay mucha vidilla”. Para celebrarlo organizó una mesa dulce y aplicó un 20% de descuento a toda la colección. En The Town Store algunos productos contaron un una rebaja del 50%, aunque para José Cid, el propietario, lo mejor de este día es pasar tiempo con los clientes: “La naturaleza de la “Shopping Night” no son tanto las rebajas, sino pasar un momento diferente y agradable con la gente que normalmente compra en nuestra tienda. Siempre es una ayuda una iniciativa así porque funciona muy bien y la gente se anima a comprar, pero ya hay horas suficientes para centrarse en vender”.

Un programa muy completo

Además de disfrutar de las ofertas hasta la medianoche, las personas que hicieron alguna compra recibieron un boleto para participar en un sorteo y obtener diferentes regalos. “Teníamos desde ‘merchandising’ hasta estancias en balnearios o sesiones de spa. Para conseguir todos los premios y todas las actividades contamos con la colaboración de Abanca, la federación de comercios, el Concello, la Diputación de Ourense y la Xunta de Galicia”, explica Luis Rivera.

Entre los puestos de degustación de comida destacaron el de ternera gallega y pan de Cea, el de vinos de Rectoral de Amandi y de helados de La Central. Mientras que entre las actividades de animación los ourensanos pudieron disfrutar de las actuaciones de las escuelas de baile Estilo Libre y Cuatro Pasos, de los conciertos de Sould & Roll y Díaz, de los djs Darío y Mecan, de una discoteca móvil y de un recital de poesía a cargo del Círculo Poético Ourensano. Para los más fiesteros, el broche final de la velada continuó en bar Tamarindo tras el cierre de las tiendas.

“El mes de abril fue buenísimo con el bono y la gente estaba esperando la oportunidad para gastarlo”

La “Shopping Night” fue un impulso más para los pequeños negocios de la ciudad, que ahora mismo viven uno de sus mejores momentos y hacen frente a la inflación gracias a iniciativas como esta. El bono comercio fue de los incentivos que les ayudó a conseguir unos resultados muy positivos en el mes de abril. Según los datos facilitados por el Concello de Ourense a día 1 de mayo había ya más de 84.000 bonos descargados y más de mil establecimientos adheridos, lo que supone ya un gasto de cinco millones de euros entre comercios y hostelería.

Este viernes los ourensanos que todavía no habían gastado sus 100 euros aprovecharon la oportunidad de la “Shopping Night” para darle uso. “El mes de abril fue buenísimo con el bono, y la gente que estaba esperando una buena oportunidad para gastarlo lo hizo este viernes”, destaca Diana García de Mencanta Complementos. Muchos también aprovecharon para comprar el regalo del Día de la Madre que se celebra mañana. “La gente tiene este evento ya como costumbre, y este año aprovechará el bono para elegir un buen regalo para su madre”, comenta Antonio Fuentefría, dueño de la Joyería Fuentefría. La hostelería también se vio beneficiada con la velada de ayer, pues muchas de las personas que se acercaron al centro a disfrutar del ambiente y a comprar no dudaron en tomarse un descanso en las terrazas. Además el tiempo fue el gran motor del día, pues el sol salió por la tarde dejando atrás las lluvias de las jornadas anteriores.