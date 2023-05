“Están suplantando al obispo para pedir dinero”

El V Encuentro de Informáticos y Responsables de la Tecnología de la Información y de la Comunicación de las diócesis españolas, dejó claro que ni ellas están libres de las ciberamenazas. La capital ourensana fue la sede del evento, que se celebró ayer y que se despide hoy con una convivencia gastronómica.

Una de las ponencias abordaba, precisamente, las herramientas y políticas para proteger a cualquier organización de cualquier tipo frente a las nuevas ciberamenazas que surge a través de los medios digitales y que suponen un grave peligro para cualquier entidad. Félix Antonio Barrio Juárez, director del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) fue el encargado de trasladar a los diferentes responsables la forma de acceder de los ciberdelicuentes y también las soluciones que se pueden tener para evitar esas amenazas.

Felipe Iglesias es el responsable de informática del Obispado de Ourense y señala que “ tener a Félix aquí es una alegría para todos, ya que es una eminencia en España. Durante la ponencia nos ha dado información sobre la realidad que existe en el ámbito mundial, en cuanto a la ciberseguridad y también a las ciberamenazas. Ha recalcado que no hay nada 100% seguro ni mucho menos y, ya sea empresa privada, sector público o la Iglesia hay que intentar prevenir los riesgos minimizándolos, porque auguró que todo puede ir a peor en ese sentido”.

El responsable de informática de la diócesis ourensana añadió que “nosotros, como otras muchas entidad, instituciones y organismos, trabajamos con datos que tienen el nivel máximo de seguridad y confidencialidad y estos encuentros sirven para poner sobre la mesa los retos a los que nos enfrentamos, pero también las soluciones que tiene cada uno a la hora de afrontarlos. Son muy fructíferos”.

Nadie, en el mundo globalizado que dispone internet, está privado de ser víctima de un delito por medio digital. Felipe comenta que “nosotros en los últimos meses estamos registrando, en varias ocasiones, suplantación de entidad del obispo para solicitar el pago o la transferencia de dinero. Lo hemos notado en los últimos meses, no solo la Diócesis de Ourense, si no también otras como quedó patente (ayer en la jornada celebrada). Son, principalmente correos que llegan al mail de los sacerdotes donde se hacen pasar por el obispo para pedir un desembolso de 1.500 euros”.

Formación y alerta

Y añade que “es algo que hemos compartido y todos hemos llegado a la conclusión de que son necesarias estas puestas en común para detectar este tipo de comportamientos con el fin de que todos tengan la formación suficiente para identificar cuándo es una ciberamenaza y cuándo no”. Felipe pone el foco en la formación de los sacerdotes, ya que en algunos casos el ciberdelicuente consiguió el objetivo, pero remarca claramente que en la diócesis ourensana no lo consiguió. Aclara que “cuando llegan ese tipo de correos, intento informar a todos los sacerdotes de que se está produciendo este tipo de ciberamenaza ya que el correo desde el que lo envían no es el correo del propio obispo”.

En la petición de dinero, el ciberdelicuente alertaba de la “urgencia” del desembolso con un mensaje de “alerta”. Es por ello que el objetivo de estas jornadas es dar la formación suficiente para que los sacerdotes tengan las herramientas básicas para detectar este tipo de amenazas. También fueron víctimas de un mensaje de Abanca en el que le indicaban el pago de 1.800 euros para que entraran en un enlace y cubrieran unos datos. Felipa comenta que “lo detectamos y también lo pusimos en conocimiento”.

El encuentro de ayer también tuvo la ponencia de Xoana Mariño, directora de operaciones de Solgaleo, que habló sobre la transición hacia la eficiencia energética y la de Carlos González, de Dell Technologies, que profundizó sobre la transformación del puesto de trabajo más allá del PC.

Felipe explica que “la figura del informático cobra mucha importante y es otra de las conclusiones que sacamos porque hoy en día en 10 minutos sin internet se forma un pequeño caos, cuando antes no pasaba. Y lo mismo pasa con las ciberamenazas para detectarlas y dar formación para que otros las detecten”.

Su trabajo en la diócesis va más allá del mantenimiento de equipos informáticos, si no que hace diseño gráfico de la web y también su aportación a redes sociales y canales de comunicación del Obispado para noticias o comunicaciones internas. Todas unas funciones que comparten la mayoría de los informáticos de la diócesis que no solamente hablaron de tecnología en el ámbito de la Iglesia, sino que tuvieron tiempo para visitar las termas de As Burgas, el edificio del Obispado y también la Catedral Basílica de San Martiño.