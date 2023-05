La vivienda pública, en el epicentro del programa electoral del PSOE y del BNG

La carencia de vivienda pública en el municipio de Ourense es evidente y palpable. Es por ello que tanto el PSOE como el BNG ponen el acceso a un derecho constitucional como epicentro de su programa electoral de cara a las próximas elecciones del 28 de mayo.

Los socialistas lo hacen con un cronograma que se inicia con la declaración del casco histórico como zona “Rexurbe”, para posteriormente elaborar un plan de dinamización y “recuperar” la zona sur del casco viejo de la capital.

Alfonso Pavón, arquitecto municipal y número 5 en la lista socialista, señaló ayer que “esta declaración nos permitirá acceder a fondos de financiación de las administraciones públicas, tanto de la Xunta de Galicia como fondos estatales”. Para conseguir esa “dinamización” pone el foco en la colaboración público-privada, ya que “si no iniciamos las actuaciones desde lo público no se avanza. Pero tiene que haber un factor privado para darle al casco histórico ese impulso”.

A su criterio, el casco viejo necesita dotaciones ya que son “escasas” y comenta que “es una cuestión de analizar lo que hay y lo que se puede hacer. Porque no hay muchos solares y se necesita encajar las diferentes actuaciones. Pero por ejemplo, no hay dotaciones privadas de actividad comercial, no hay un supermercado en esa zona sur, que es muy importante, ni tampoco un centro de salud”.

Los socialistas calificaron la decadencia de la zona sur del casco histórico como “en ruinas” y la secretaria provincial de las Xuventudes Socialistas y número 8 en las listas, Alba Iglesias, visibilizó la “falta de políticas dedicadas a la juventud, ya que está todo por hacer”. Señaló como uno de los compromisos del PSOE la puesta a disposición de bolsas de alquiler municipal y también tarifas de suministros reducidas para “favorecer la emancipación”. Y añadió que “vivienda, juventud y casco histórico, son pilares del plan de dinamización del casco histórico”.

Oficina de emancipación

Una de las principales apuestas del BNG de cara a las elecciones municipales pasa por poner una mayor atención por parte del Concello de Ourense a la gente joven, “tan abandonada a lo largo de los últimos ocho años por parte de los gobiernos de PP y DO y a todos los niveles”. Ayer por la mañana, el candidato nacionalista y actual portavoz municipal Luis Seara, acompañado por Hadrián Alonso, miembro de la candidatura, presentaron las propuestas del BNG en materia de vivienda de cara a el próximo mandato.

Además de la adquisición de diez inmuebles y un plan para revitalizar el casco histórico, ayer presentaron otra medida como es una iniciativa en materia de rehabilitación de vivienda y alquiler social “dotado con dos millones de euros y con un máximo de 18.000 euros por vivienda y que el alquiler quede por debajo del 25% del precio de mercado”. También anunciaron la oficina de emancipación juvenil, con el objetivo de que “ la gente joven sienta que también son parte del Concello de Ourense y que por lo tanto pueden contar con él para lo que precisen. Abogamos por un Concello que tenga las puertas abiertas y paredes de cristal y dentro de esta idea está que los y las jóvenes encuentren una institución que los ayude y los acompañe, en este caso, si lo que buscan es iniciar un proyecto vital”. Los nacionalistas ponen el foco en la “precariedad” económica juvenil y enfatizan que “la administración local es la más próxima a los vecinos y el Concello no puede permanecer ajeno a esta situación”.

¿Sin debate electoral entre los candidatos?

Hay algunas propuestas encima de la mesa, pero ninguna sin concretar. Son diferentes medios los que han propuesto un debate electoral entre los principales candidatos a la Alcaldía de Ourense en las elecciones municipales, pero parece que ninguna propuesta llega a buen puerto, al menos por ahora. Una plataforma emergente, que emite en redes sociales, se mostró dispuesta a organizarlo, pero de momento no hay concreción ninguna. Jácome también ofreció hacerlo en el Auditorio Municipal y otro medio de comunicación radiofónico también se interesó en la posibilidad de organizarlo. Por el momento, no hay concreción ninguna. Paco Rodríguez comentó ayer que “hay varias propuestas por ahí en las redes, otra de la Ser, pero nada con precisión. A partir del próximo jueves esperemos que se afine algo más”.