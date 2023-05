Un juzgado reconoce el derecho de una trabajadora a elegir turno para conciliar

El Juzgado de lo Social número 3 de Ourense ha dictado una sentencia favorable a la demanda interpuesta por una trabajadora de una oficina de Correos de la ciudad a la que la empresa denegó su derecho a conciliar la vida laboral y familiar.

La empleada, destinada en Allariz, llegó a la ciudad el pasado mes de febrero por concurso de traslados y solicitó que se le asignase el turno de mañana para poder ocuparse de su hijo de 2 años. No obstante, la entidad le otorgó la jornada de tarde, que se establece en horario de 14.30 a 21.30 horas. “Trabajar y cuidar de mi hijo era inviable con ese horario”, señala la demandante.

Según ella misma explica, justificó ante la empresa la imposibilidad de conciliar su horario con el de su pareja –que ya disfruta de una reducción de jornada– y con el horario de la escuela infantil en la que está matriculado el menor, que cierra a las 18.00 horas. La empresa, apunta la trabajadora, “me denegó la solicitud al entender que no era un motivo suficiente y alegó que para la asignación de turnos solamente tendrían en cuenta el criterio de la antigüedad”.

La sentencia da la razón a la demandante, a la que reconoce el derecho a la adaptación de la jornada hasta que su hijo cumpla los 12 años.

“No tenía otra opción, porque la reducción al 50% también me hacía imposible la conciliación, ya que supondría salir a las 18.30 horas y el horario de la escuela infantil termina a las 18.00 horas”, relata la afectada, “tendría que pedir una excedencia”, añade.

La trabajadora y madre lamenta que “a día de hoy” haya tenido que acudir a la vía judicial para lograr su derecho a la conciliación, “parece que todo está conseguido, pero no es así”, reprueba. Detalla que tras solicitar el turno de mañana, la empresa tenía un mes para resolver y que durante ese tiempo intentó llegar a un acuerdo, “pero no se lo tomaron en serio, me llegaron a decir que renunciase”.

El procedimiento, que debería zanjarse por la vía rápida, se retrasó por la huelga de letrados judiciales, y la sentencia llegó este miércoles. Afirma que siente “rabia y pena” por lo sucedido, y porque no se haya tenido en cuenta el derecho a la conciliación a la hora de asignar el turno.