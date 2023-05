Puy sobre la infracción de Baltar a 215 km/h: “No es ejemplar”

El portavoz parlamentario del PP de Galicia, Pedro Puy, reconoció que “no es ejemplar” conducir la 215 kilómetros/hora por la autovía, como hizo el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, a bordo del coche oficial de la institución provincial el pasado domingo 23 de abril y por lo que ya fue sancionado por la vía administrativa y citado en juicio rápido el 9 de mayo en Puebla de Sanabria por un presunto delito contra la seguridad vial.

“Estamos a favor de que los cargos públicos sean ejemplares y este fallo requiere una sanción”, manifestó. Una sanción que según confirmó el propio presidente de la Diputación de Ourense ya fue abonada. Además, en el pleno celebrado el pasado viernes 28 de abril, Baltar también admitió otras dos multas por exceso de velocidad y un total de diez al coche oficial de la institución. Algo que recordó Pedro Puy ante las preguntas de la prensa.

Los grupos de la oposición en el Parlamento de Galicia introdujeron también sus propias cuestiones por la vía de urgencia para resolver en la siguiente sesión plenaria, la última antes de que arranque la campaña electoral y de que se celebren las elecciones municipales de 28 de mayo.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Luis Álvarez, manifestó continuará planteando esta cuestión ante las “excusas” presentadas por el presidente de la Diputación. Disculpas más propias de un piloto de avión al alegar que “perdió las referencias espaciales”.

Álvarez también recordó que es la misma recta por la que circulan el resto de personas que transitan la A-52 e indicó que su grupo preguntará por la “permanencia” en el cargo de una persona cuyos comportamientos son “inaceptables” para un cargo público, que “está obligado a tener un comportamiento ejemplar” en todo los ámbitos, dijo.

En esta línea, la viceportavoz del BNG en la Cámara, Olalla Rodil, llamó la atención sobre la “gravedad” de que Baltar fuera “cazado a 215 km/h y a golpe de punta en blanco” y por eso preguntará sobre que consecuencias deben pesar sobre un cargo público sobre lo que debe pesar la “ejemplaridad”, en la “vida pública y privada”.

Rodil destacó también que no hubo ninguna consecuencia porque “manda más Baltar que Rueda. No hace nada porque no tiene capacidad ni poder político para exigirle”. Por último, señaló que hay “ocultación” sobre los hechos ocurridos y exigió información sobre un acontecimiento que es “un delito contra la seguridad vial”.

Con respecto a este tema, fuera del parlamento, el PSOE ourensano continúa fiscalizando la actitud de Manuel Baltar tras exigirle que dimitera tras cometer el presunto delito. Además quiere que se convoque un pleno extraordinario en la propia Diputación de Ourense para reprobar la actitud del presidente.