“Empecé de cero y aquí me dieron la vida”

La vida de Marisa Cid Conde dio un giro inesperado hace cuatro años cuando caminaba a las ocho de la mañana para empezar una nueva jornada laboral. A día de hoy, todavía no recuerda como, pero en vez de llegar a su puesto de trabajo apareció en una sala de urgencias del CHUO. “Según me contaron, me caí encima de una furgoneta y me trasladaron al hospital. El primer diagnóstico fue que tenía ocho costillas rotas, pero mi yerno, que es sanitario y estaba trabajando, pidió que me hicieran un TAC porque me notaba algo raro”, explica. Con esa prueba las sospechas de su hijo político se confirmaron: su cerebro estaba lleno de sangre.

Desde entonces, el camino para Marisa y su familia no fue nada fácil, hasta que un día descubrieron la Asociación Dano Cebral Adquirido (DCA) de Ourense. “Cuando me dieron el alta fue un shock para mí y mi familia. Nadie nos dijo lo que teníamos que hacer y empecé a ver que no era capaz de caminar sin caerme, de sujetar la vajilla, de recordar donde estaban colocadas las cosas, e incluso de reconocer a mis vecinos. Mi hija intentó buscar una solución y vio que esta asociación era la mejor opción”, confiesa.

Ahora acude varios días a la semana a las instalaciones de DCA para hacer rehabilitación, pues cuentan con un servicio de intervención ambulatoria en el área de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, apoyo psicológico y neuropsicología. “Al principio fui de muy mala gana porque pensaba que me iban a ingresar en un centro y dejarme allí, creía que no necesitaba esa atención, pero poquito a poco se fueron ganado mi confianza. Al poco tiempo comprendí que empecé de cero y que aquí me dieron la vida”, desvela con emoción.

Por supuesto, reconoce una gran mejoría desde que empezó, tanto a nivel físico como a nivel psicológico: “Considero que donde mejor estoy es aquí porque he mejorado mucho. Además, los trabajadores se vuelcan mucho y consiguen crear un vínculo muy bueno entre nosotros, somos como una familia. ”.

Al grave problema que sufrió, se le sumó que la mutua no quería reconoce sus lesiones como accidente laboral. “Decían que el ictus o derrame me había dado ya en casa y que no era in itinere, pero es imposible porque yo vivo en un pueblo y llegué a la ciudad conduciendo sin ningún problema. Todo sucedió después, cuando ya iba caminando”, indica. Por suerte, desde la asociación también la apoyaron mucho en esta lucha y consiguió ganar, eso sí, con mucho esfuerzo.

Desde esta semana, DCA ampliará sus servicios con un centro de día especializado en el daño cerebral adquirido. Marisa no quiso perderse la inauguración, pues considera que es una noticia maravillosa que beneficiará a muchas personas. “Deseo que nadie pase por esto, pero si la pasa a alguien, lo mejor que puede hacer es venir aquí, aunque al principio piensen de forma negativa y crean que los van a abandonar. En casa te comes la cabeza, intentas saber por qué no eres capaz de hacer bien las cosas y te le das vueltas a pensar que ya no eres lo que eras. Aquí te mueves, haces actividades, cantas, ríes y disfrutas”, concluye. Ella continuará con sus terapias mientras convive con los nuevos miembros.

Un único centro para tratar el daño cerebral adquirido

Hasta ahora Ourense era la única provincia de Galicia que no contaba con un centro de día terapéutico de daño cerebral adquirido, a pesar de que esta enfermedad está recogida como una patología especifica dentro de la cartera de servicios de la Xunta. Ante esta situación, la Asociación Dano Cebral Adquirido de la ciudad vio la necesidad de implantar este servicio. “Desde hace bastantes años la sociedad demandaba este recurso ante el aumento de casos. Los propios datos muestran la necesidad que había de crear esta asistencia especializada y con mucho trabajo lo hemos conseguido”, explica Noelia Luque, la directora del centro.

Uno de los aspectos más importantes que destacan desde la organización es que cada persona que decida apuntarse contará con un tratamiento totalmente personalizado según sus necesidades. De esta forma, los usuarios estarán separados por grupos según el grado de dependencia. “Cuando alguien empieza con nosotros le hacemos una valoración, que posteriormente se vuelca en un programa individualizado de atención (PIA). Con este método quedan reflejadas las evaluaciones de todo el equipo, los objetivos, los indicadores y las actividades, entre otras cosas”, añade Noelia. El horario de atención será de 9:30 a 13:30 de lunes a viernes.

En ese tiempo, los usuarios estarán con terapeutas especializados en la enfermedad para desenvolver actividades de movilidad, de memoria, de logopedia y de neuropsicología, entre otras muchas cosas. Por el momento las plazas ofrecidas son privadas, pero esperan conseguir varias públicas. “La gente puede acceder al centro de día en plaza privada o por libranzas de dependencia para recibir una ayuda. La idea es que en el segundo semestre del año salga la modalidad de concierto social con otros veinte plazas más públicas y concertadas”, comenta la directora. En las mismas instalaciones también continuarán ofreciendo el servicio ambulatorio de rehabilitación. Una prestación similar a la que ofrecen ahora en el centro de día, pero con la diferencia de que en este caso los usuarios acuden menos días y horas a la semana. De hecho, el equipo de profesionales es el mismo y muchas de las actividades ofertadas también. Incluso convivirán con los nuevos usuarios y serán un ejemplo a seguir para ellos.