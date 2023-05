Las altas temperaturas y el terreno que está en ópticas condiciones, hizo que la siembra de patatas se adelantara este año en la comarca de A Limia, donde las cuatro comunidades de regantes se reunirán el día 9 en asamblea general para entre otras cuestiones, dar su visto bueno a la firma del convenio con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA, Seiasa, para dar continuidad al proyecto de modernización de regadíos.

En esta ocasión se explicará a los regantes en qué consiste el proyecto, su precio, cuál será el coste por hectárea, y “habrá una votación para que los propietarios nos den su permiso para firmar el convenio con Seiasa y seguir el proceso”, explica Amador Díaz, presidente de la Asociación de Productores de A Limia. En estos momentos las comunidades están pendientes de una cesión por parte de la Xunta de 9 pozos para utilizar este año. “Meterán las bombas y después nosotros montaremos los tubos para poder regar”. En total son 42 pozos pero ya podrán disponer de una pequeña parte.

Por otra parte, la plantación de este afamado tubérculo de A Limia se adelantó, y no habrá cambios en la cantidad de hectáreas a sembrar, como tampoco en las variedades que siguen siendo Kennebec la que va para la IXP, y la Agria, que es la variedad que más se siembra porque se conserva muy bien y fríe bien. Después siguen otras en proporciones más pequeñas,

Los costes de la semilla están casi al mismo precio que otros años, el abono bajó un poco pero no igualó a ejercicios anteriores, y el gasoleo también bajó, y si sube o no el precio final de venta de la patata “eso se verá después”, ya que dice no depende del mercado nacional sino de producciones de otras zonas, e incluso de otros países. Los mercados y la cantidad marcan el precio.

“Este año la patata tuvo un buen precio y espero que siga en esa línea”, dice Díaz. La producción en A Limia está entorno a los 120 millones de kilos, siendo el segundo productor a nivel nacional después de Castilla y León.