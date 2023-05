De entre todos los nombres que difundió Gonzalo Jácome para la listas de candidatos de cara a las próximas elecciones municipales, sorprendía la ausencia de uno de sus más allegados, de uno de sus compañeros más fieles. Telmo Ucha no figuraba en dicha lista y eso que fue clave para desbloquear las juntas de gobierno cuando solamente quedaban tres ediles en aquella “traición” en 2020 y también fue uno de los más eficaces en las responsabilidades que le otorgó.

Días después de conocer que Ucha no concurrirá en las listas al 28 de mayo, se planteaban muchas preguntas. El todavía edil de DO publicó un vídeo, emulando a su líder, en el que explicaba algunas de las causas que llevaron a la separación entre los dos y otros miembros de Democracia Ourensana.

Telmo Ucha señala que “no voy en las listas, primero porque empezó a haber diferencias de criterios, entre la base del partido y yo. No voy a personalizar en Gonzalo solamente, porque no fue él solamente. Ellos consideraban hacer mejor unas cosas y yo otras. Y las que considerábamos llevar a cabo ambas partes, yo las haría de una manera y ellos de otra”.

También destacó que “además de por eso, hubo fallos que se cometieron y errores que no voy a pasar por alto. La situación, ya desde hace meses, derivó y le dije al alcalde que no quería ir. Ellos me pedían que fuese y el alcalde lo intentó y yo también lo intenté, pero fue imposible llegar a un acuerdo”.

Y sentenció diciendo que “la confianza no se pide se gana. Empecé a desconfiar del nuevo proyecto y no me veo con ganas ningunas de estar en él”.

Telmo Ucha no cierra la puerta a un regreso de forma activa al partido de Democracia Ourensana y tampoco quiere “influir” de cara a las próximas elecciones municipales. Por ello, comenta que “hasta el 28 de mayo seguiré realizando mis funciones y a partir de esa fecha ya se verá. Defenderé y trabajaré lo mismo que creíamos y defendíamos”.

Futuro y consejo

DO conoce lo que es el transfuguismo, aunque todavía no se haya declarado oficialmente como tal. Los díscolos se marcharon del lado de Jácome después de pactar con Baltar y esa fue una línea roja que no le perdonaron. Ucha aconsejó a los que van en el nuevo proyecto que “a Gonzalo es mejor decirle que está equivocado, que aplaudirle porque después vera él que estaba equivocado y no le gustará. Os lo digo por experiencia”.

Y finalizó el vídeo diciendo que “mi futuro político está garantizado mientras yo quiera. Hay mundo más allá que Jácome, Democracia Ourensana y la política”.