Las familias de Abelardo y Marcelino: “Esto pasó, hay que contarlo a los jóvenes”

Alejadas del rencor, pero con momentos de rabia, como cualquier ser humano al que le han arrebatado parte de su ser. Así están actualmente las familias de Marcelino Fernández y Abelardo Suárez del Busto, dos de los siete asturianos hallados en una fosa de Celanova y que acaban de ser identificados genéticamente.

En la fosa celanovesa se encontraron siete cuerpos que fueron fusilados en 1939 por los golpistas, por el simple hecho de no pertenecer a su bando. Ahora las familias recuperarán el materialismo que necesitan para cerrar las heridas. Se sienten “contentas”, pero también “nerviosas” después de un proceso que duró más de un año y en el que experimentaron todo tipo de sentimientos.

Todavía no hay fecha para que les entreguen los cuerpos, pero será a principios de verano y a ellas ya se les remueve algo por dentro. Josefina y María José, hija y nieta de Marcelino Fernández, definen todo este proceso como “una experiencia muy fuerte”. La nieta comenta que “ahora mismo mi madre está muy nerviosa, porque es una situación difícil para ella, era su padre y se lo arrebataron. Está en un momento de tristeza, de echar de menos a todas esas personas que ya no están. Pero tiene muchas ganas de que llegue el momento de la entrega de los huesos”.

Y añade que “ahora, por fin, sabemos donde está y eso cierra una herida, claro que la cierra. Nosotros siempre intentamos buscarlo, saber dónde estaba y sabíamos que de Celanova no había salido. Para nosotras, y para mi madre sobre todo dolía mucho no saber dónde estaba”.

"Dolía mucho no saber dónde estaba”

Josefina siempre guardó esperanzas. La fe es lo último que se pierde y ella no la quería perder ni a él tampoco. María José confiesa que “algo que me llamó mucho la atención de mi madre es que siempre tuvo la esperanza de que mi padre se exiliara como hicieron muchos otros. Pensaba que algún día volvería, pero a medida que pasaba el tiempo, ya veía que eso no iba a ser posible”.

María José, Gracia y Luis Enrique son los nietos de Abelardo Suárez del Busto, el individuo número 9 que apareció en la fosa. Ellas coinciden en que “lo que tuvo que vivir Josefina es muy fuerte, tiene que ser muy duro y eso lo vivieron muchos niños y niñas durante la Guerra Civil española. Esto sí pasó y hay que contarlo a las nuevas generaciones, para que no se vuelva a repetir”. María José, nieta de Marcelino, lo enfatiza diciendo que “a mi abuelo lo fusilaron, es bueno que se conozca la verdad y se difunda y para eso estas investigaciones ayudan mucho”.

El cuerpo de Abelardo Suárez del Busto fue el último en hallarse y el último en analizarse. Sus nietos podrán ahora llevárselo para Gijón y tener un lugar para ponerle flores y visitarlo asiduamente. Gracia dice que “teníamos la certeza de que nuestro abuelo estaba allí. Había mucha documentación y muchos datos sobre su paradero y la identificación así lo corroboró. Estamos muy alegres, muy contentos, pero a la vez algo nerviosas para cuando llegue el momento”.

"Estamos muy alegres, muy contentos, pero a la vez algo nerviosas para cuando llegue el momento”

Vivieron una montaña de emociones. Primero fue la curiosidad, ya que a su abuelo no lo conocieron. Cuando leyeron la historia, pasaron por momentos de asombro y también de rabia porque “una guerra cambió el destino de mi abuelo”. Gracia confiesa que se arrepiente de una cosa, de no haber preguntado más por su abuelo, de no hacerlo también por su abuela y también averiguar más del pasado familiar. Y añade que “es de lo único que me arrepiento, porque podría haber sabido más cosas”.

Marcelino y Abelardo se irán de Celanova a Gijón, pero todavía hay otras cinco personas que no han sido identificadas como tal y se desconocen a sus descendientes. Son Alfonso Moreno Gayol, Baldomero Vigil Escalera Vallejo, Belarmino Álvarez, García, Guillermo de Diego Álvarez y Mariano Blanco González. Las familias esperan difundir sus nombres y poder encontrar a algún familiar. Al final, todo es cuestión de cerrar heridas y estos procesos de memoria histórica lo hacen.