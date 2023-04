En Arnoia ya se iniciaron las plantaciones al aire libre de su famoso y apreciado pimiento, las que están amparadas por la denominación de origen, y cuya producción no variará este año ya que se mantiene en la misma línea que la campaña pasada, siendo “muy escasa, no llega para la demanda que hay”, apunta el alcalde, Rodrigo Aparicio. Recuerda aquellos años en que en este territorio se llegó a contabilizar unos 300.000 kilos de este producto de la huerta que ahora apenas está en los 10.000, y por ahora no está previsto superar en mucho esta cifra.

No hay gente que se incorpore pero está estabilizado el sector productor. Se mantiene la producción, “muy escasa como siempre”, apunta el regidor que señala “se viven momentos en que la demanda es muy fuerte, la oferta pequeña”, y aunque hay gente que se anima a comercializar un poco, “no le llega para atender la demanda y las grandes superficies si no le mantienen un ritmo de servicio te echan para atrás”. Venta por internet Ante esta situación, Aparicio le aconseja a la empresa comercializadora la venta on-line por internet. Y es que explica que la gente no consigue el pimiento de Arnoia directamente en sus zonas, por lo que se les puede surtir por esta vía y “a un precio más rentable que en el supermercado”. Prácticamente este producto se vende casi todo en la ciudad de Ourense, y lamenta que “mucha gente se está aprovechado vendiendo como de Arnoia lo que no es de Arnoia”. La única solución que ve para ampliar la producción es la reestructuración del terreno, con parcelas más grandes para poder hacer plantaciones más abundantes, y “eso sí que puede ser más rentable”. Y es que explica que al ser fincas pequeñas “no hay forma de hacer rentable la explotación y da mucho trabajo”. Actualmente se está valorando hacer polígonos agro forestales pero “por ahora no es en zona de huertas”, y hasta que se consiga uno adecuado, “lo que hay es complicado para que sea rentable”. Recuerda el regidor que hubo cosechas de hasta 300.000 kilos pero en esas épocas “la gente trabajaba de otra forma, no se fijaba tanto en la rentabilidad, trabajaba más bien por necesidad, pero ahora si no es rentable escapan para otras opciones”.