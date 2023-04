El plan termal del PSOE: un consorcio interinstitucional y diez millones de euros

El candidato a la alcaldía de Ourense por el Partido Socialista, Paco Rodríguez, y el tercer candidato de la lista y profesor de la Universidad de Vigo, José Ángel Vázquez Barquero, presentaron ayer en un desayuno informativo las medidas que incluye su programa electoral sobre termalismo. Destacando lo necesario que es para la ciudad un plan que mejore los espacios termales y aproveche los recursos naturales que esconde la tierra. “Llevamos 2.000 años, desde que se fundó la ciudad, esperando por una infraestructura termal. Si llegamos al gobierno actuaremos en consecuencia y la llevaremos a cabo”, aclaró Barquero.

Por supuesto, no dudó en criticar el poco compromiso del gobierno municipal actual con respecto al termalismo. Una falta de interés que se refleja “en el cierre de pozas y piscinas termales durante meses o años”. El ejemplo claro está en las termas de A Chavasqueira. Se incendiaron en el año 2019 y los daños todavía continúan sin reparar a pesar de que el permiso para su reconstrucción se aprobó. “Después del incendio se le pidió autorización a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para poder rehabilitar las instalaciones. El permiso se concedió con un plazo de dieciocho meses para ejecutar las obras. Transcurrieron doce y el Concello no movió ficha, y sigue sin hacerlo”, denuncia José Ángel. Otro de los casos que destacó el profesor es el de la piscina de As Burgas, que dejó de funcionar para adaptar la infraestructura a la normativa vigente y “después de casi año y medio sigue cerrada cuando ya hay autorización de patrimonio y sanidad para reabrirla”. Al hilo de este tema recordó que justo este jueves, a un mes de las elecciones, el alcalde adjudicó obra.

Otro de los aspectos que quiso remarcar Barquero es que si llegan al gobierno pasarán de las palabras a los hechos y pondrán dinero sobre la mesa. “Emplazamos a la Xunta de Galicia a crear con el Concello de Ourense un Consorcio Interinstitucional para desarrollar el proyecto Ourense Capital Termal de Galicia y nos comprometemos a aportar un mínimo de diez millones de euros durante los próximos cuatro años de mandato”. El objetivo de esta entidad es generar inversiones públicas y privadas productivas y apoyar la investigación e innovación del ámbito termal en el Campus de Ourense.

Por su parte, Paco recordó que el PSOE siempre mostrará su compromiso “para llevar a cabo con otros partidos de la oposición propuestas relacionadas con estas competencias”. Eso sí, remarcando que “sin hacer coalición”.