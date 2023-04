Sillas a ambos lados del primer tramo de la calle Paseo. Un manto azul desde los jardines de Padre Feijóo, hasta Alejandro Outeiriño.Y una docena de participantes de usuarios de Down sobre ella para lucir los estilos de los asociados de la entidad Ourense Centro.

Ayer, fue una de esas citas que crean compromiso con el comercio local y visibilizan la inclusividad, como normalidad y no una excepcionalidad. La entidad comercial organizó una pasarela de moda donde participaron sus socios y donde éstos lograron difundir sus productos, de diferentes tallas y diferentes estilos. Porque esa es la verdadera moda.

Bajo el lema “Ti estás de moda”, se llevó a cabo un evento que presentó la artista y cantante Lucía Pérez con el humor y la elegancia como banderas. La cita estaba organizada en dos partes, donde se pudieron ver desfiles de “vestidos de fantasía y de ensueño”, de moda ibicenca para mujer, de moda romántica para novios y novias y contaron con modelos destacados en el ámbito internacional como María Bergantiño y otros de carácter más amateur.

Down Ourense agradeció la propuesta del Ourense Centro “desde el minuto” y explicaron que “los modelos estuvieron ensayando estos días para que todo saliera perfecto”. Los usuarios de Down, que tenían entre 11 y 40 años, visibilizaron la ilusión que les hacía participar en este evento arrancando los aplausos del público.

Visibilizar la diversidad, para adaptarla a la normalidad y que se convierta cotidiana. Ese fue el objetivo de una pasarela de moda inclusiva que puso al comercio del centro de la ciudad de moda, porque no solo era el carácter social, sino también la parte más comercial donde el tejido local demostró que está a la moda. “Ourense está a la moda y de moda”.

199 personas de Down Galicia lograron 219 contratos

Un total de 199 personas participantes en el programa de Empleo con Apoyo de la Federación Down Galicia estuvieron contratadas en empresas comunes de su entorno durante el año 2022. Este es el mejor dato en lo relativo la oportunidades laborales a personas con el síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales desde que la entidad implantó el programa de Empleo con Apoyo en el año 2002. Estas 199 personas contaron con un total de 219 contratos de trabajo, mediante los que los trabajadores y trabajadoras pudieron adquirir experiencia en puestos tan variados como atención al cliente, masajista, ayudante de farmacia, personal de cocina, auxiliar administrativo, peón forestal, peón agrícola, peón electricista, telefonista, ordenanza, limpieza de playas o personal de cafetería, entre muchos otros.Otro dato destacado es el número de prácticas formativas realizadas por los usuarios y usuarias de las entidades Down en Galicia (29), con las que refuerzan su motivación cara el empleo y mejoran sus habilidades socio-laborales.