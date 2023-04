Ribadavia y O Ribeiro están de fiesta. Varios cientos de personas acudieron ayer a la inauguración de la 60ª edición de la Feira do Viño, con 35 bodegas y colleiteiros que durante tres días ofrecerá sus mejores vinos, catas, talleres de cocina, música en directo, visitas guiadas, una zona gastronómica con pulpeiras y Food Trucks, y mucho más. La alcaldesa, Noelia Rodríguez, dio la bienvenida a un territorio “lugar de historia y emprendimiento, de buena gente, de hombres y mujeres, que día a día aportan su trabajo, su esfuerzo, sus ideas para mantener viva esta tierra”.

Explica que la capital del Avia y O Ribeiro entran en la historia con la idea de una exposición de vinos para poder financiar las Fiestas del Portal, y que el pregonero de este año, Juan Antonio Bande, junto con Filiberto Soto, Benito Escudeiro, Julio Gómez y Manuel González, fueron esos visionarios en dar a conocer estos caldos. Esa primera feria de 1964 fue un éxito, un empuje para el sector vinícola que tuvo la oportunidad de presentarse para darse a conocer. Se consumieron 4.000 sardinas y 5.000 pollos en el recinto del castillo de Ribadavia, y justo ese año se vendieron 15.000 botellas solo a Venezuela.

La evolución de la feria tuvo sus efectos colaterales para Ribadavia y O Ribeiro, como la concesión de una Axencia de Extensión Agraria, la apertura de una oficina de turismo o la creación del Museo de Ribadavia. También se amplió el cooperativismo con la creación de otra cooperativa en Valdepereira que más tarde se fusionaría con a primera bodega cooperativa de Galicia, situada en Leiro. Ya en 1973 obtuvo la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Rodríguez concluye con que O Ribeiro necesita respuestas, ideas e inversiones, y que el vino rige, sostiene y mueve a Ribadavia y su comarca, y “ nunca dejaremos de rendirle homenaje”.

También el pregonero de esta 60ª edición detalló ayer los orígenes de los caldos de O Ribeiro y sus bondades. Desde el siglo de Oro de la historia de España, o sea, desde el siglo XVI, el vino de O Ribeiro goza de gran señorío. Un título que apunta no fue ganado de la noche a la mañana o por graciosa concesión de cualquier tipo de potestad, sino que “fueron precisos alrededor de cuatro siglos de arduos trabajos que impulsados fundamentalmente por las órdenes monacales a través de sus monasterios, culminaron la conformación de un territorio agrícola dominado casi en exclusiva por el cultivo del vino, pasando a ser O Ribeiro una de las primeras regiones de Galicia y de España caracterizadas por un monocultivo”.

De hecho, recuerda que en su día el finado Albino Núñez, ribeirao de adopción y abuelo del gaitero Carlos Núñez, con motivo de una de las primeras ferias del vino de Ribadavia escribiera: “Entre todos os feitizos do Ribeiro, ningún ofrece maior atractivo có que os homes ribeiraos lle engadiron co seu traballo”. Precisamente, Bande lamentó que a pesar de los años, estas “sacrificadas personas (los viticultores) no alcanzaron uno de los objetivos principales, que es la retribución adecuada a su sacrificio”.

“Juanan”, como también se le conoce, fue uno de los cinco creadores de esta feria vitivinícola que se estrenó en 1964 pero que no tuvo pregonero hasta la séptima edición, siendo el primero el novelista y gastrónomo Álvaro Cunqueiro. Y al igual que la alcaldesa, recordó a sus cuatro compañeros y fundadores. Curiosamente eran tres comerciantes y dos banqueros que nada tenían que ver con el mundo del vino y de la agricultura pero que dejan un gran legado al sector.

Programación

En la jornada de hoy el recinto abrirá de 11.00 a 23.00 horas. La Cata Popular será 12.00 a 14.00, y de 16.00 a 21.00, en el Local Social da Madalena. Para participar es imprescindible comprar las entradas, a 7 euros.

Los talleres de cocina inician a las 12.00 con Marcos Arufe Blanco, cocinero ganador del concurso Talentos by Abril, de Aceites Abril, y la presencia de la sumiller Susana Barros.Entrada a 5 euros. A las 18.00 Presentación del IES O Ribeiro, con personal docente. Grado medio: Aceites de Oliva y Vinos, y Grado superior: Vitivinicultura. A las 19.00 otro taller de cocina con Miguel González, cocinero del Restaurante Miguel González (de Pereiro de Aguiar y 1 Estrella Michelín).

Las actuaciones musicales de hoy inician a las 14.00 horas en el palco de la Alameda: “Nastasia Zürcher”, y a las 21.30, en el palco de la Alameda: “Cora Velasco”.

Habrá una botella de viño de más de 6 metros situada en el recinto de la Alameda, “Ribeirolandia” para los niños, y el “RibeiroBUS” hará visitas guiadas al Museo del Vino, y más actividades.