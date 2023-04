El alcalde de O Irixo, Manuel Cerdeira, responde a la Valedora do Pobo y a los socialistas dando acceso a la mayoría de la información solicitada en agosto de 2022 para después de las elecciones del 28-M.Son expedientes como: Compra-venta de castañas años 2020 y 2021, documentación relacionada con la Tienda de la Marca Irixo con la relación de gastos e ingresos, contratos, convenios y subvenciones desde su puesta en marcha, expediente completo de la Feira do Tellado y de la Festa do Cabalo del año 2022, y más.