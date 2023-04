Trives impulsó una ampliación histórica de la red de fibra óptica en la capitalidad.Se instalaron 11 nuevas cajas de telecomunicaciones para ofrecer el servicio FTTH ya que los vecinos exigían una mejor cobertura. Están en Praza do Pilón, Rúa Centro, Rúa dá Paz, Jacinta Alvarado, Alfredo Casanova, Praza do Reloxo y Caleixón do Pozo, y la cobertura es ampliable en 300 metros cada una de ellas. También está disponible ya para conexión la línea de Vilanova y pueblos linderos. La instalación,realizada por Movistar, con fondos públicos, la podrán usar todas las compañías. También varios núcleos activaron la red de fibra óptica.