Manuel Baltar recibió en la tarde de este viernes una citación del juzgado de Puebla de Sanabria (Zamora) para prestar declaración el próximo 9 de mayo en relación con el posible delito contra la seguridad vial por el que está siendo investigado.

El atestado de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se remitió a primera hora de la noche del jueves telemáticamente al juzgado sanabrés, aunque no fue hasta la mañana del viernes cuando se abrieron las diligencias, confirmó LA OPINIÓN DE ZAMORA, cabecera que, como FARO, pertenece al grupo editorial Prensa Ibérica.

Así, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria incoó las diligencias urgentes por un presunto delito contra la seguridad vial por conducir a 215 km/h en un tramo de la A-52 en Asturianos, en la provincia zamorana.

Así pues, Baltar declarará en ese juzgado, el correspondiente al partido judicial al que pertenece el trecho de la autovía A-52 en el que se le impuso la sanción.

Sin pruebas de alcohol ni drogas

Los agentes que detuvieron el vehículo, tras circular 95 kilómetros por encima de la velocidad máxima de la vía, no le practicaron ni el test de alcoholemia ni de drogas ya que no presentaba sintomatología, según ha trascendido de la investigación.

Si no hay recurso de las partes al auto de diligencias urgentes -en este caso del denunciado y el Ministerio Público- una vez notificada la apertura del procedimiento Penal, sí se decretará juicio rápido en el Juzgado de Puebla de Sanabria. Aceptar la apertura de las diligencias urgentes supone una reducción de pena para el infractor y la celebración de dicho juicio rápido. Si no hay conformidad del denunciado se remitirá al Juzgado de lo Penal de Zamora, cumpliendo Puebla como Juzgado Instructor.

Queda paralizada la vía administrativa que había sancionado al infractor con 600 euros de multa y la retirada de 6 puntos del permiso de conducir, hasta que concluya el procedimiento Penal. El propio Baltar reconoció haber pagado la multa.

Asume la autoría de tres de las diez multas de su coche oficial, pero no dimitirá

En respuesta a la batería de preguntas a las que le sometió la oposición en el pleno ordinario del viernes, el presidente de la Diputación y del PP de Ourense, reconoció en el pleno ordinario celebrado en la cámara provincial la autoría de tres de las 10 multas de tráfico que pesan desde el año 2019 sobre su coche oficial –que él mismo conduce, sin recurrir a un chófer–, entre ellas la última en la que lo detectaron circulando a 215 km/h. Baltar quiso minimizar en cierto modo el número de sanciones por exceso de velocidad que se le han impuesto, al declarar que son las únicas “después de 11 años (en el cargo) y miles de kilómetros realizados” y aseguró que las pagó de su bolsillo. Además, el presidente provincial ratificó, como ya había hecho en una carta pública de disculpas, que la multa que le fue impuesta el pasado 23 de abril, cuando fue detectado en la A-52 en Zamora conduciendo a 215 kilómetros por hora en una zona en la que la velocidad está limitada a 120, y por la que está siendo investigado e irá a juicio por posible delito penal fue “un error aislado” un “despiste” por el que volvió a pedir perdón. Aseguró que ese domingo viajaba solo en ese coche oficial, en dirección a Madrid, y que no durmió en ningún hotel ni pasó gasto alguno por pago de peajes ni dietas a la institución provincial.

Por todo esto y otras cuestiones que explicó en el pleno, respondió claramente que “no” va a dimitir. De hecho no hubo ni posibilidad de debatir la moción del BNG ni la que presentaba el PSOE, en la que iba a pedir la dimisión del presidente a la vista de “la grave” infracción por la que se le investiga, pues el pleno no aceptó, con los votos mayoritarios del gobierno provincial, la inclusión en el orden del día de la misma por haber sido presentada fuera de plazo. La petición de explicaciones de los grupos de la oposición llegó en el turno de ruegos y preguntas.

“No es un error, es un delito”

“Esto no fue un simple error, fue un delito grave”, esgrimió el diputado socialista Ignacio Gómez. Para el portavoz nacionalista, Bernardo Varela, cuyo partido pide la reprobación de Baltar, lo que ha hecho es un “descrédito para la clase política”. En un contexto en el que todos pedían la inclusión en el orden del día del debate de la petición de dimisión, incluido DO, socios de Baltar, a este último solo le salió un apoyo en la oposición, el de Montse Lama, exedil de Cs y voto imprescindible para el presidente en tiempos de minorías, que acusó a la oposición de ir “como los buitres a por la comida”. Las dos formaciones políticas pidieron esas explicaciones al también presidente del PP provincial por los motivos del viaje y otras cuestiones relacionadas con las sanciones a coches oficiales y demás. Entre los muchos datos que se publicaron en distintos medios estos días, tanto gallegos como nacionales, figuraba el posible uso de un dispositivo en el coche oficial que utiliza Baltar que detecta radares pero que no detectó el del modelo que lo cazó a 215 km/h en la A-52 en Zamora: él negó que hubiera un radar de ese tipo en su vehículo oficial.

El PSdeG-PSOE y el BNG han solicitado un pleno urgente y extraordinario en la Diputación de Ourense tras ver insuficientes las explicaciones ofrecidas por el presidente de la Diputación y del PP provincial, Manuel Baltar, sobre los motivos de su desplazamiento, el pasado domingo, en un coche oficial y ser detectado conduciendo a 215 kilómetros por hora. En declaraciones realizadas a los medios al finalizar el pleno ordinario, el portavoz socialista, Rafael Rodríguez Villarino, ha confirmado dicha solicitud tras lamentar la “absoluta falta de explicaciones” y “evidentes falsedades”. El PSOE provincial considera “insuficientes” las explicaciones dadas por el político ourensano y reclaman un pleno con este único punto en el orden del día, a fin de aclarar posibles responsabilidades.