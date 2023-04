Baltar pide perdón por ir a 215 km/h pero el PP nacional ‘no ampara’ su infracción vial

El presidente provincial de la Diputación y del PP de Ourense, Manuel Baltar, ha pedido perdón, tras ser interceptado por la Guardia Civil el pasado domingo, cuando conducía un vehículo oficial en dirección a Madrid y fue detectado a la altura de la A-52, en Zamora, cuando circulaba a 215 kilómetros por hora, en un tramo en el que la velocidad máxima permitida es de 120, motivo por el que está siendo investigado por un posible delito penal contra la seguridad vial por el que deberá presentarse en los próximos días para juicio rápido, en los juzgados zamoranos de Puebla de Sanabria.

Manuel Baltar ha tardado cuatro días en pedir disculpas de forma oficial, y lo ha hecho en una breve carta personal, enviada ayer a los medios de comunicación, en la que tacha lo ocurrido de “error aislado”, fruto de “un despiste acontecido en una larga recta de la A-52, sin referencias de ningún tipo”. En la misma misiva de descargo ante la ciudadanía, afirma que ya ha pagado la sanción administrativa, y se pone a disposición de la justicia para “colaborar en cualquier diligencia ulterior”.

Pero a las voces críticas de la oposición que han sido implacables y han pedido incluso la dimisión de Manuel Baltar, y mano dura con él a Alfonso Rueda, en su calidad de presidente del PPdeG, se sumaba ayer la de la secretaria nacional del PP, Cuca Gamarra, quien dejó claro que el Partido Popular “no puede amparar cualquier conducta que vulnere las normas por las que tenemos que regirnos todos”.

Génova pide explicaciones

Cuca Gamarra pidió en nombre del PP de Génova, que sea el propio Baltar el que de la cara, “pues las explicaciones las tiene que dar aquel que está en esas circunstancias y, por tanto, nos remitimos a que sea él quien presente las explicaciones” señaló Gamarra, derivando toda la responsabilidad a Manuel Baltar.

Rueda no prejuzga

El presidente del PPdeG. Alfonso Rueda, calificaba ayer el delito penal contra la seguridad vial por el que está siendo investigado Manuel Baltar de “conducta inadecuada”, y “error” , utilizando la misma expresión del investigado, pero no quiso ir más allá “ni prejuzgar” , a la espera de que se dirima el apartado judicial de este asunto.

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta celebrado ayer, Alfonso Rueda eludió pronunciarse, sobre si Manuel Baltar debería de dimitir ya por estos hechos, o acerca de si el partido piensa adoptar alguna medida al respecto. Se limitó a señalar que, a la vista de los hechos “lógicamente la obligación de cualquier afectado es asumir las consecuencias que se puedan derivar”

Aprecia como un gesto “importante”, que Baltar haya sido “el primero en reconocer el error y en pedir disculpas”, en referencia a la carta que ha remitido a los medios de comunicación.

Ha añadido que, ahora mismo, se trata de una “infracción” , aun se acaba de iniciar un procedimiento que “veremos cómo evoluciona y opinaremos en función de cómo vaya evolucionando”.

Juicio rápido en Sanabria

Con extrema prudencia, se posicionaba ayer el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, y homónimo de Baltar, en su calidad de presidente de la Diputación Provincial de A Coruña. Tras calificar de “barbaridad” la conducción del presidente de la Diputación de Ourense 215 km/hora, evitó pedir la dimisión de su homólogo ourensano y ha remitido las posibles consecuencias con respecto a su cargo a las cuestiones “internas” del PP.

Si considera que el comportamiento al volante de Manuel Baltar ha sido “como una bomba de relojería” por la consecuencias que pudo entre en materia de seguridad.

Por otro lado se espera que en los próximos días, Manuel Baltar comparezca en el juicio rápido que se celebrará en el juzgado zamorano de Puebla de Sanabria, al que ya llegó el atestado de la infracción por su posible delito penal, pero que ayer aún no había dictado fecha y hora, según fuentes próximas fuentes próximas.

De forma paralela la presión en el ámbito local, hoy el PSOE presenta una moción al pleno de la Diputación para abordar este tema, y pide ya de la dimisión de Baltar por las otras 9 denuncias por exceso de velocidad. El BNG solicitó también un pleno extraordinario en la Diputación para abordar la infracción vial como único punto del orden del día

La Diputación elude aclarar si acumula 9 multas más el coche del presidente

Esta “bomba de relojería” de del caso Baltar, –remedando a Formoso– lo está siendo también en el ámbito político, no solo en materia de seguridad vial, pues se produce en plena precampaña, en un momento en el presidente se juega la mayoría, y con documentos privados circulando en las redes, a los que solo deberían de tener acceso el infractor o su entorno. Esto último está crispando los ánimos en la Diputación, en especial los de Baltar, según fuentes próximas al presidente. A este ambiente de polvorín se ha sumado la noticia, difundida en el ámbito nacional desde Cadena Ser Ourense, con datos de que el coche oficial de la Diputación, que utiliza y conduce de forma exclusiva Baltar, acumula otras 9 multas anteriores, desde 2019, también por exceso de velocidad. La Diputación no ha desmentido ni aclarado estas noticia, según la cual en tres de esas sanciones, se identificó al conductor como Manuel Baltar. En otras, la Diputación no quiso aclarar la identidad del conductor, por lo que la sanción se disparó de 500 a 1.500 euros según lo avanzado por la Ser, multa que pagó la institución provincial. Algunos de los datos se pueden comprobar introduciendo en un portal de la DGT, la matrícula del Volkswagen Passat de la Diputación, que circuló en redes, matrícula incluida en esa notificación de una de las multas, que circuló en redes, y que, en teoría solo debería de tener el infractor.