Un abril muy exitoso para la hostelería

La hostelería ourensana hace un balance muy positivo del mes de abril, pues no solo recupera datos prepandemia, sino que los supera gracias a la Semana Santa, el bono comercio, el concurso de pinchos, y a los diferentes eventos deportivos y culturales que se han celebrado durante todo el mes. “En comparación con otros años este abril está siendo muy bueno, Nos hacía mucha falta algo así, porque los precios están muy altos y el margen de beneficio es mucho menor”, explica Verónica Salgado, de la tapería La Brava.

Un puente lleno de reservas

Hoy arranca un nuevo fin de semana acompañado de un lunes festivo a nivel nacional para celebrar el Día del Trabajador y un martes festivo en la Comunidad de Madrid, y los hosteleros ya lo notan en su agenda de reservas. “Hay días que ya estamos completos y otros a los que no le falta mucho para estarlo”, confiesa Javier Outumuro, dueño del restaurante A Taberna. El teléfono del céntrico restaurante de tapas Demamáluis, tampoco deja de sonar: “Estamos prácticamente a tope y mis compañeros del sector igual. También me han dicho que hay muchas reservas en los hoteles de la ciudad. Estamos muy contentos con estos resultados, ha sido un abril maravilloso y arrancamos mayo con la misma perspectiva”, comenta su propietario, Luis Sas.

La llegada masiva de turistas a la ciudad a través del AVE es otro de los factores detonantes que marcará estos días festivos: “El puente de mayo siempre nos afectó positivamente, pero ahora que hay tren de alta velocidad es una locura. De hecho, tengo una hija que vive en Madrid y no encontró billete para venir, estaba todo completo”, confiesa Javier.

Esta situación tan beneficiosa que viven desde hace unos meses ha hecho despegar a los bares y restaurantes de la ciudad después de una época marcada por el Covid19 y la inflación. “Estábamos acostumbrados a tener mucha menos gente, pero ahora hay momentos que casi estamos desbordados. Los días festivos los ourensanos aprovechaban para irse y la ciudad quedaba desagelada, a día de hoy se llena de gente de fuera. Antes se iban a las Rías Baixas, pero ahora llegan a nuestra ciudad”, destaca Luis.

Resultados de Semana Santa

La Semana Santa, marcada por el buen tiempo primaveral, animó a la gente a hacer sus maletas y salir de visita. Además, era la primera sin ningún tipo de restricción por la pandemia. Ourense fue uno de los destinos elegidos por muchos turistas. Algunos llegaron en coche, otros en tren y otros en autocarabana, pero todos se acercaron a disfrutar de la conocida la gastronomía de la ciudad. “La gente sigue saliendo igual, controla más el gasto y elige platos para compartir, pero quiere disfrutar. y vivir el día a día porque no sabe que podrá pasar en el futuro. Y esta Semana Santa lo notamos”, indica Javier. Los ourensanos que no se fueron de viaje tampoco se quedaron en casa y aprovecharon para disfrutar de la ciudad de As Burgas con tranquilidad. “Tuvimos mucha gente en Semana Santa. Además de turistas nacionales también se acercó mucha gente de aquí. Estaban muy animados y con ganas de comer y beber a pesar de que los precios hayan subido para todos”, añade Verónica.

El impulso del bono comercio

El Concello de Ourense activó el bono comercio de cien euros el 10 de abril, justo después de la Semana Santa. Una iniciativa para impulsar el gasto en los comercios locales. Muchos negocios de hostelería se adherieron a esta campaña y ahora están comprobando su efecto positivo, pues normalmente, después de los días festivos tienen un par de semanas con una ocupación más baja, pero con el bono notan que los ourensanos se animan a gastar el dinero en comida y bebida. “Esta iniciativa está ayudando mucho a nuestro sector, es una de las cosas que está contribuyendo a nuestros buenos resultados”, revela Javier. “Muchas personas vienen a canjear el bono por el menú del día, está funcionando bien”, explica Verónica. El plazo para gastar los cien euros se amplió hasta el 29 de mayo, lo que continuará siendo un factor de apoyo para el sector hostelero, pues ya son más de 82.000 las personas que han descargado su bono.

Un concurso de pinchos

Todas las personas que decidan disfrutar del puente de mayo en Ourense podrán probar de pinchos únicos y muy diferentes, ya que cincuenta locales de la ciudad participan en la séptima edición del Concurso Sabores de Ourense – Pinchos de Primavera 2023. Empezó el 21 de abril y finalizará el 1 de mayo. El restaurante de Luis es uno de los que participa y asegura que su boliño de pan con queixo de vaca, alloporro, cogomelos e cenoria está siendo todo un éxito: “El fin de semana se acercó mucha gente a probarlo, y lo mejor es que el lunes y el martes también trabajamos de maravilla. Fue un acierto total. Además, tuvimos muchos visitantes de Portugal porque allí fue festivo el lunes”. También está triunfando la croqueta vegana de lentellas con mollomediterráneo que ideó Verónica para competir.

Con este arranque tan positivo de primavera esperan que el flujo de gente continúe así de cara al verano, pues después de dos años de pérdidas toda ayuda es poca para conseguir remontar y olvidar los malos tiempos.