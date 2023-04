La D.O. Ribeiro obtiene un Gran Oro, nueve Oros y tres Plata en el XXI Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2023, celebrado en Madrid. A Telleira Godello de Bodegas Campante recibió un Gran Oro, y los Bacchus de Oro han sido para Catro Parroquias, Gotas de Mar Fermentado en Barrica, Pazo Tizón, Ramón do Casar Treixadura, Ramón do Casar Nobre, Ramón do Casar Godello, Gran Alanís, Amadeus y Tamborá. Los vinos Torre do Olivar Expresión, Deseu y Cuñas Davia obtuvieron plata.